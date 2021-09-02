Cùng mắc Covid-19, vợ bầu đột ngột 'về trời', chồng thất nghiệp lâm cảnh 'gà trống' nuôi 3 con thơ, ứa nước mắt nghe con hỏi: 'Mẹ đâu?'

Đời sống 02/09/2021 23:36

Căn bệnh Covid-19 đã cướp đi người vợ hiền, để lại cho anh 3 đứa con thơ và nỗi đau khôn xiết.

Cậu chuyện của gia đình anh Hoàng Ngọc Sỹ (người chồng F0) và chị Hoàng Thị Thùy Trang (vợ anh Sỹ đã qua đời vì Covid-19) sau khi được đăng tải khiến nhiều người rơi nước mắt vì xót xa.

Theo thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, đôi vợ chồng quê ở Quảng Trị, hiện đang tạm trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hai vợ chồng cùng hai con thơ dắt díu nhau lên thành phố để kiếm sống. Vậy nhưng khi dịch bệnh ập đến cả hai không chỉ thất nghiệp mà còn vô tình trở thành F0. Vợ anh dương tính với Covid-19 khi đang mang thai được 33 tuần. Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức, vợ anh trở nặng, bác sĩ kết luận phải mổ đưa em bé ra.

Hiện tại, em bé đang nằm trong lồng kính tại Khoa Nhi, Bệnh viện Thủ Đức. Sau 4 ngày mổ, đến ngày 24/8, chị Trang đã không qua khỏi.

Cùng mắc Covid-19, vợ bầu đột ngột 'về trời', chồng thất nghiệp lâm cảnh 'gà trống' nuôi 3 con thơ, ứa nước mắt nghe con hỏi: 'Mẹ đâu?' - Ảnh 1
Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hoàng Ngọc Sỹ do UBND xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận - Ảnh: Báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống

 Sau khi vợ mất, hiện tại anh Sỹ chỉ biết ngồi ở phòng đóng cửa cùng 2 con nhìn di ảnh vợ bên góc nhỏ cạnh cầu thang lên gác xép trong căn phòng trọ chật hẹp mà khóc thương. Bản thân anh cũng đang là F0, không thể đưa chị về quê nhà để mai táng. Đến chiếc bàn thờ cũng không được chỉn chu khiến anh Sỹ không thể cầm được nước mắt. Anh phải dùng chiếc giá đựng bát đũa làm chân và kê tạm chiếc khung gỗ lên làm bàn thờ cho chị. 

Ngoài em bé đang được nuôi trong lồng kính, gia đình anh Sỹ, chị Trang còn có thêm 2 con nhỏ. Trong đó, bé lớn 14 tuổi của anh chị bị bệnh tim bẩm sinh và khiếm thính bẩm sinh, em không nói và không nghe được, nhưng em cũng hiểu mẹ đã ra đi mãi mãi. Bé trai thứ 2 cũng mới 3 tuổi, miệng liên tục hỏi bố: "Sao mẹ đi đâu mà lâu về thế bố". 

Cùng mắc Covid-19, vợ bầu đột ngột 'về trời', chồng thất nghiệp lâm cảnh 'gà trống' nuôi 3 con thơ, ứa nước mắt nghe con hỏi: 'Mẹ đâu?' - Ảnh 2
Người chồng nghẹn ngào bên bàn thờ lập vội cho vợ - Ảnh: Báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống

 Nhất là cháu bé chưa đầy 1 tháng tuổi vẫn phải nuôi trong lồng kính, được mổ khi mẹ mới bầu 7 tháng đang ở 1 mình trong bệnh viện không có ba mẹ bên cạnh. Xót xa cho hoàn cảnh của anh Sỹ, bà con dãy trọ cùng những người đồng hương Quảng Trị cũng đứng ra kêu gọi nhu yếu phẩm cho anh và các con.

Tuy nhiên anh còn rất nhiều khó khăn khi 3 tháng thất nghiệp không có thu nhập, giờ vợ lại mất vì F0 và chưa biết tiền viện phí cho bé trai chưa đầy tháng tuổi mổ từ mẹ ngày 17/8 như thế nào. Gia đình 5 người giờ chỉ còn lại 4 bố con nương tựa vào nhau. Gánh nặng kinh tế và trách nhiệm nuôi dưỡng các con đặt hết lên vai của người đàn ông vừa phải chịu nỗi đau mất vợ, vừa phải sống trong cảnh bệnh tật đe dọa.

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Từ khóa:   F0 tử vong sản phụ nhiễm Covid-19 sản phụ tử vong

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