Hơn 38.000 học sinh ở Thanh Hóa tạm dừng đến trường vì có ca F0, hàng trăm giáo viên và học trò là F1, F2

Liên quan đến F0 mới ghi nhận trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), có hàng trăm giáo viên và học sinh thuộc diện F1, F2

Thông tin trên Zing sáng 10/9, ông Nguyễn Huy Nam, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết huyện đã có quyết định cho học sinh các cấp học trên địa bàn tạm dừng đến trường kể từ sáng nay. Quyết định này được đưa ra để địa phương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 cộng đồng vừa phát hiện. Hai bệnh nhân là một cặp vợ chồng tại xã Quảng Khê nhưng có địa chỉ thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính. Họ được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh và được xét nghiệm khẳng định PCR cho kết quả dương tính vào chiều 9/9.

“Qua truy vết, các trường hợp F1, F2 có ở nhiều xã. Do đó, để công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được thuận lợi, huyện đã chỉ đạo các trường ngay trong tối 9/9 ra thông báo tạm dừng tới trường kể từ ngày 10/9 cho tới khi có thông báo mới”, ông Nam nói. Ảnh minh họa: Internet Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương cho biết, trên địa bàn huyện có tổng 91 trường học với khoảng 49.000 học sinh, trong đó học sinh mầm non chưa đến trường, các cấp còn lại là hơn 38.000 học sinh .

Liên quan đến trường hợp F0 mới được ghi nhận tại xã Quảng Khê, đã có 2 giáo viên trên địa bàn huyện Quảng Xương thuộc trường hợp F1. Ngoài ra, còn có 3 học sinh tại Trường THPT Đặng Thai Mai và Trường tiểu học xã Quảng Thạch cũng thuộc diện F1. Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu, đến thời điểm này, ngành chức năng đã truy vết được 55 giáo viên và 325 học sinh trên địa bàn huyện Quảng Xương thuộc diện F2. Trước tình hình trên, từ ngày 10/9, học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Quảng Xương sẽ tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Hiện, công tác tổ chức truy vết và test nhanh cho các giáo viên, học sinh đang được tiến hành. Ngành giáo dục Quảng Xương quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện công tác khai báo y tế với chính quyền địa phương hoặc trạm y tế nơi cư trú hoặc tiếp xúc với người có nguy cơ cao. Để đảm bảo tiến độ, chương trình năm học, đề nghị các nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch dạy học kết hợp hình thức online, qua truyền hình, giao bài tập qua các hình thức OTT. Nghiêm cấm các giáo viên tổ chức dạy thêm trong thời gian nghỉ học. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các giáo viên thường xuyên liên hệ với các gia đình học sinh, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe học sinh; động viên, nhắc nhở học sinh tự học, tự ôn tập. Với những đơn vị trường học có F1, F2, F3 chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêu độc, khử trùng khuôn viên trường lớp. Được biết, ngày 6/9, hơn 38.000 học sinh của các trường THPT, THCS, TH trên địa bàn huyện này đã đến trường khai giảng tại lớp và bước vào năm học mới (trừ bậc mầm non và xã Quảng Long đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15).

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