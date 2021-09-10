Khó lường: Liên tiếp phát hiện 3 F0 là học sinh, 1 huyện ở Nghệ An tạm dừng dạy học từ 10/9

Xã hội 10/09/2021 10:24

Toàn huyện Quế Phong (Nghệ An) có 3 F0 là học sinh, 92 giáo viên, học sinh thuộc đối tượng F1 phải cách ly tập trung

Sáng 10/9, Tiền Phong dẫn tin từ ông Lữ Thanh Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc tạm dừng giảng dạy tại các trường, huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 10/9 đến khi có văn bản chỉ đạo mới, sẽ tạm dừng việc học tại các trường trên địa bàn huyện, kể cả hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp.

Trước đó, ngày 7/9, trên địa bàn huyện Quế Phong xuất hiện chùm ca nhiễm cộng đồng là 5 người trong cùng một gia đình. Đáng chú ý, trong số 3 người con của bệnh nhân mắc COVID-19 có 2 em đến trường vào ngày 6/9 để thầy, cô hướng dẫn học trực tuyến sau ngày khai giảng. Do đó, 65 học sinh tiếp xúc trở thành F1 và phải đi cách ly.

Những ngày tiếp theo, huyện Quế Phong xuất hiện thêm 3 ca nhiễm cộng đồng ở xã Mường Nọc, trong đó có 1 học sinh. Liên quan đến ca bệnh này, 24 học sinh lớp 3 ở Trường Tiểu học Mường Nọc đã phải đi cách ly tập trung.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện Quế Phong có 3 F0 là học sinh, 92 giáo viên, học sinh thuộc đối tượng F1 phải cách ly tập trung. Huyện cũng đang còn 13 trường đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong cũng đề nghị hiệu vụ các trường phối hợp với Công đoàn nhà trường huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, huy động lực lượng thực hiện sửa sang, làm mới các công trình vệ sinh phục vụ công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

Khó lường: Liên tiếp phát hiện 3 F0 là học sinh, 1 huyện ở Nghệ An tạm dừng dạy học từ 10/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trong một diễn biến liên quan, sáng 10/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 9/9 đến 6h00 ngày 10/9/2021), Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính mới với Covid-19 tại 3 huyện. Trong đó, có 1 ca cộng đồng ở huyện Diễn Châu, 2 ca là F1 trong nhóm người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Dã chiến, 2 ca đã được cách ly từ trước.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (3 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: Diễn Châu: 02, Nghĩa Đàn: 02 (trong bệnh viện dã chiến), Yên Thành: 01

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.775 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19.

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