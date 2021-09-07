Người phụ nữ nhờ đi chợ hộ hơn cả triệu bạc rồi từ chối nhận khiến nhóm dân quân rầu rĩ, nghe 'chốt' lý do xong ai cũng cạn lời

Điển hình như mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nhóm lực lượng dân quân đem đồ đi chợ hộ đến tận nhà nhưng người phụ nữ không nhận vì lý do "không có tiền" khiến người xem vô cùng bức xúc.

Để giãn cách xã hội có hiệu quả, việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân là yếu tố rất quan trọng. Trong khi các lực lượng chức năng đang quá tải với những đơn hàng đi chợ giúp dân, không ít người vô ý thức, rất đáng lên án đã đặt hàng đi chợ hộ, rồi sau đó "bom" hàng không nhận.

Clip các thành viên dân quân đến nhà nói chuyện với người phụ nữ bom hàng

Theo đó, khi lực lượng dân quân đến tận nhà và hỏi người phụ nữ: "Sao hôm qua cô đặt mà cô còn huỷ đơn bọn con?", lúc này người phụ nữ đứng trong nhà nói vọng ra: "Cô không có tiền"

Câu trả lời khiến một anh dân quân sững sờ, lập tức hỏi lại: "Cô không có tiền thì sao mà cô đặt?".

Người phụ nữ từ trong nhà nói vọng ra, do không có tiền nên không nhận lại đơn hàng đã đặt - Ảnh: Cắt từ clip

Một cô gái đi cùng nhóm dân quân bức xúc nói thêm để người phụ nữ hiểu sự tình: "Bọn con chết đứng với cái đơn 1 triệu 2 luôn á."

Kèm theo đó, một dân quân giải thích: "Bọn con đi mua dùm cô mà cô còn làm vậy nữa. Cô huỷ cô huỷ ngay lúc đó chứ lúc sau cô mới huỷ thì đơn cũng đã được siêu thị chốt rồi. Cái đơn bị 'bom' đó thì tự người ta phải bỏ tiền túi ra luôn. Sau cô không có khả năng mua cô đừng đặt tội ngiệp tụi con nha cô".

Dù vậy, người phụ nữ vẫn chỉ cho biết mình không có tiền, còn bày tỏ hoàn cảnh: "Hết phong tỏa rồi cô đưa cho chứ bây giờ cô không có tiền. Mấy tháng nay cô đói gê gớm mà nói vậy".

Một thành viên của nhóm đi chợ hộ cho biết không có ý trách móc hay ép người phụ nữ lấy số hàng, tuy nhiên vẫn muốn nhắc nhở người này việc đặt hàng và hủy hàng đúng thời điểm, tránh ảnh hưởng đến người đi chợ hộ. Trước khi rời đi, nhóm dân quân còn để lại một túi thuốc trước cổng nhà người phụ nữ.

Các thành viên trong nhóm dân quân buồn bã trở về - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến bày tỏ lời khen trước cách ứng xử văn minh, nhẹ nhàng của nhóm dân quân. Đồng thời, để lại bình luận chê trách hành vi "bom" hàng của người phụ nữ.

Liên quan đến vấn đề "bom" hàng gây bức xúc dư luận những ngày qua, mới đây, VOV cho biết, ngày 6/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6187/VPCP-KGVX, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nghiên cứu xử lý nghiêm hành vi hủy đơn hàng "đi chợ hộ".