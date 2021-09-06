Cô gái trẻ mắc Covid-19 lén đi làm dù đang ở khu cách ly, thản nhiên qua lại 'tám' chuyện với hàng xóm

Xã hội 06/09/2021 14:33

Dù đang ở trong khu phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, nhưng một cô gái ở tỉnh Bình Thuận vẫn lén lút ra ngoài đi làm và tiếp xúc nhiều người khác.

Dẫn tin từ báo Người lao động, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Phan Thiết kiểm tra, làm rõ việc người trong khu phong tỏa nhưng lại ra ngoài làm việc, đi qua lại với một số gia đình dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo đó, ngày 10/8, UBND TP Phan Thiết đã ban hành quyết định phong toả toàn bộ phường Hưng Long và một số khu phố tại phường Bình Hưng để phòng chống dịch, trong đó có khu phố 9, phường Bình Hưng.

Tuy nhiên, vào ngày 1/9, một trường hợp mắc Covid-19 qua sàng lọc cộng đồng được phát hiện tại khu phố 9, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết. Điều tra lịch tễ cho thấy từ ngày 21/8 đến 1/9, người này đi làm tại toà nhà V.T trên đường Tôn Đức Thắng (TP Phan Thiết) dù đang ở khu vực cách ly phong tỏa. Ngoài ra, người này còn tiếp xúc, nói chuyện thường xuyên với 6 gia đình hàng xóm.

Cô gái trẻ mắc Covid-19 lén đi làm dù đang ở khu cách ly, thản nhiên qua lại 'tám' chuyện với hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Từ sự việc nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc người trong khu vực áp dụng biện pháp cách ly y tế lại đi ra ngoài làm việc và các gia đình trong khu vực này đi qua lại, nói chuyện thường xuyên, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc trên.

Trong một diễn biến liên quan, tính đến tối 5/9, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 2.603 ca mắc Covid-19 (chủ yếu ở thị xã La Gi với 1.742 ca, TP Phan Thiết 516 ca). Trong đó, có 985 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 1.592 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Hiện địa phương cũng đã ghi nhận có 30 ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19.

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