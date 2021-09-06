'Người rừng' Hồ Văn Lang đã trút hơi thở cuối vào sáng 6/9, sau 8 năm từ rừng sâu trở về.

Thông tin trên báo Người lao động vào sáng 6/9, ông Hồ Văn Tri, em trai ông Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận "người rừng" Hồ Văn Lang đã qua đời vào 7 giờ sáng 6/9. "Anh Lang qua đời sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Anh Lang mất rồi và gia đình chúng tôi đang lo tang lễ. Anh ấy đi theo cha" - ông Hồ Văn Tri nói. Chia sẻ với VnExpress, em trai ông Lang cho biết, đêm trước ông Lang còn xem tivi sau đó đi ngủ, đến mờ sáng thì thở yếu ớt, người em trai đã gọi cả nhà đến bên cạnh anh trai. "Người rừng" không nói gì trước lúc qua đời. Do Covid-19, dự kiến sáng 7/9 gia đình sẽ làm lễ hạ huyệt tại quê nhà ở huyện Trà Bồng.

Ông Hồ Văn Lang qua đời vì bệnh ung thư gan - Ảnh: Internet Ông Hồ Văn Lang được nhiều người biết đến với tên gọi khác là "người rừng". Cách đây 48 năm, ông Lang được cha đẻ là ông Hồ Văn Thanh bế vào rừng để trốn một trận bom. Hai cha con ông Lang từ đó đã sống trong rừng, tách biệt với thế giới văn minh hiện đại. Theo chia sẻ, hai cha con ông Lang sống bằng cách săn bắn, tự kiếm ăn và sinh sống tại những ngôi nhà trên cây. Họ di chuyển sâu hơn vào rừng mỗi khi ngôi làng lân cận mở rộng diện tích. Năm 2013, hai cha con được người thân, hàng xóm, chính quyền vận động đưa về làng. Cả hai được hỗ trợ xây dựng nhà ở một ngôi làng gần rừng, dần thích nghi với nền văn minh.

"Người rừng" Hồ Văn Lang khi về làng năm 2013 - Ảnh: Internet Câu chuyện của cha con ông Lang sống trong rừng hơn 40 năm cũng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất vào thời điểm đó. Báo chí nước ngoài cũng dành không ít thời gian tìm hiểu và đăng tải thông tin về cuộc sống 'đặc biệt' của cha con ông Lang. Năm 2017, ông Hồ Văn Thanh qua đời. Từ đó, ông Lang sống cùng em trai Hồ Văn Tri. Hàng ngày, ông Lang lên rẫy trồng chuối mưu sinh. Ông Lang rất hiền, gặp ai cũng cười. Nụ cười là cách anh giao tiếp với mọi người. Khác với mọi người ở trong làng, ông Lang không uống rượu, không hút thuốc. Anh chỉ "nghiện" trầu. Ông Lang thời điểm trở lại cuộc sống văn minh, lên rừng trồng chuối bán - Ảnh: Internet Đến tháng 11/2020, ông Lang bị nhói đau ở ngực và bụng. Khi người em trai là Hồ Văn Tri đưa anh trai đi khám thì bác sĩ chẩn đoán "người rừng" bị ung gan xâm lấn, không thể chữa khỏi. Chia sẻ trên VTC News, một bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết: "Thời gian đầu, ông đón xe ra Đà Nẵng khám và nhận thuốc về uống. Tuy nhiên, giữa năm nay, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ông phải tự điều trị tại nhà. Thời gian gần đây, căn bệnh diễn biến trầm trọng khiến ông không qua khỏi".

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