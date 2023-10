Người đàn ông áo đỏ hớt hải ôm thùng bia chạy ra xe đã có người phụ nữ đợi sẵn - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, chỉ vài giây sau đó, một người phụ nữ được cho là chủ tiệm tạp hóa vội vàng đuổi theo, tuy nhiên lúc này đã muộn, đôi nam nữ không chịu trả tiền đã chạy xe mất hút. Thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đều đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận hết sức bất bình.

2 đối tượng phóng xe bỏ chạy - Ảnh: Cắt từ clip

Chị chủ quán đuổi theo nhưng không kịp - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 6/9, lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp cho biết trên báo Tiền Phong, ngay khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an thị trấn Thanh Bình phối hợp Công an xã Thiện Hưng và Công an xã Hưng Phước khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan. Cũng theo nguồn tin này, vụ việc được ghi lại từ camera an ninh tại cửa hàng tạp hóa Quế Sơn thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.