Người đàn ông ôm thùng bia hớt hải leo lên xe do người phụ nữ cầm lái rồi cả hai vội vàng 'tốc biến' trước cái nhìn ngơ ngác của chủ tiệm tạp hóa. Sự việc xảy ra tại Bình Phước.

Mới đây, cư dân mạng không ngừng xôn xao chia sẻ đoạn clip ngắn trích xuất từ camera an ninh gia đình, cho thấy hành vi khác lạ của một đôi nam nữ đến mua hàng tại tiệm tạp hóa. Đôi nam nữ quỵt thùng bia của tiệm tạp hóa - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, sự việc diễn ra vào khoảng 9h40 sáng ngày 5/9. Người chia sẻ clip cho biết địa điểm xảy ra sự việc là tỉnh Bình Phước. Vào khoảng thời gian này, người phụ nữ dừng xe máy trên lề đường, trước cửa tiệm tạp hóa. Một lúc sau đó, người đàn ông tay ôm thùng bia hớt hải chạy ra. Khi người đàn ông này vừa ngồi lên xe, người nữ đã nhanh tay rồ ga phóng về phía trước.

Người đàn ông áo đỏ hớt hải ôm thùng bia chạy ra xe đã có người phụ nữ đợi sẵn - Ảnh: Cắt từ clip Đáng chú ý, chỉ vài giây sau đó, một người phụ nữ được cho là chủ tiệm tạp hóa vội vàng đuổi theo, tuy nhiên lúc này đã muộn, đôi nam nữ không chịu trả tiền đã chạy xe mất hút. Thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đều đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận hết sức bất bình. 2 đối tượng phóng xe bỏ chạy - Ảnh: Cắt từ clip Chị chủ quán đuổi theo nhưng không kịp - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan đến vụ việc trên, sáng 6/9, lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp cho biết trên báo Tiền Phong, ngay khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an thị trấn Thanh Bình phối hợp Công an xã Thiện Hưng và Công an xã Hưng Phước khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan. Cũng theo nguồn tin này, vụ việc được ghi lại từ camera an ninh tại cửa hàng tạp hóa Quế Sơn thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định được đối tượng Lê Thị Hoài Thương (SN 1986, HKTT: ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) là người điều khiển phương tiện và mời lên trụ sở Công an xã Hưng Phước để làm việc. Tại cơ quan công an, Lê Thị Hoài Thương đã khai nhận cùng Đoàn Công Dương (SN 1995, HKTT: Thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú) thực hiện hành vi mua bia tại quán tạp hóa nhưng không trả tiền. Đối tượng làm việc với công an - Ảnh: Tiền Phong Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bình Phước đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hành vi của đối tượng trên đã vi phạm pháp luật, quy định phòng, chống dịch COVID-19.

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