4 loại trái cây quen thuộc giúp tăng cường cơ bắp, giảm cân, giảm mỡ thừa

Chuối: Đây là loại trái cây giàu kali, giúp bổ sung lượng glycogen dự trữ trong cơ thể và giảm nguy cơ bị chuột rút. Đồng thời, chuối cung cấp năng lượng, nâng cao hiệu suất tập luyện, hỗ trợ phát triển cơ bắp và giảm mỡ thừa. Theo các nghiên cứu, dù chứa nhiều chất xơ nhưng chuối lại có hàm lượng calo rất thấp. Một quả chuối trung bình chỉ cung cấp khoảng 105 calo, tương đương 12% nhu cầu năng lượng khuyến nghị hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Ổi: Đây là món ăn nhẹ dinh dưỡng, không chỉ giúp bạn cảm thấy no mà còn giảm cảm giác thèm ăn nhờ hàm lượng protein và chất xơ cao. Cả protein và chất xơ đều cần thời gian dài để tiêu hóa, giúp bạn duy trì cảm giác no lâu và tránh được việc thèm ăn các thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Chất xơ trong ổi cũng hỗ trợ điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, ổi chưa chín chứa ít đường hơn nhiều so với các loại trái cây như táo, cam hay nho.