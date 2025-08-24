Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, Thực thần cho biết ngày hôm nay người tuổi Sửu sẽ có cơ hội kiếm được thu nhập tốt. Nếu giao lưu nhiều hơn với mọi người, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành tích xuất sắc và được cấp trên yêu mến, có cơ hội kiếm được dự án lớn đem lại lợi nhuận khủng.

Nhờ Tam Hợp, Sửu khá may mắn trong công việc. Với tinh thần lạc quan, con giáp vui tính này sẽ có công việc thuận lợi, gặp được quý nhân giúp đỡ, đón chào một ngày làm việc viên mãn, đạt đến đỉnh cao không ai có thể chê trách hay điều khiển bạn. Sự nhiệt tình và tích cực của bạn trong lời ăn tiếng nói cũng lan tỏa đến những người xung quanh. Nếu có thời gian, hãy ra ngoài cùng bạn bè. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn tinh thần mà còn giúp tình bạn thêm gắn kết.

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, công việc của tuổi Tý may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt tài lộc cũng kém cạnh không kém, nhất là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc có tính cách xởi lởi. Nhiều bạn được tặng quà hoặc được mời đi ăn, cho đồ ăn. Tuy không giàu có nhưng tiền làm ra đủ ăn đủ tiêu.

Đường tình cảm không tốt vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Nửa ngày đầu bạn gặp nhiều tin vui, công việc khá suôn sẻ. Nhưng nửa ngày sau lại vướng phải mâu thuẫn trong gia đình hoặc với người ngoài vì thấy chướng tai gai mắt với một số người.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, người tuổi Ngọ được tận hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn khi có Tam hợp nâng đỡ. Hai người ngày càng gắn kết, có thể thoải mái nói chuyện trên trời dưới bể mà không có chút rào cản nào như trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Tác động không nhỏ của Kiếp Tài khiến cho mọi thứ trong cuộc sống tuổi Ngọ diễn ra quá nhanh so với khả năng nắm bắt của bạn. Bạn không cần cố sống dối lòng mình, thừa nhận thiếu sót để nhận được sự hỗ trợ.



Ngũ hành tương sinh cho thấy tài chính ổn định cũng là một trong những điểm mang lại cảm giác an tâm, vui vẻ cho tuổi Ngọ lúc này. Có thể nguồn thu mới không nhiều nhưng điều quan trọng là bạn đã bắt đầu duy trì được thói quen tiết kiệm, không mua sắm tùy hứng nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!