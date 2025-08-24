Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 24/08/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, Thực thần cho biết ngày hôm nay người tuổi Sửu sẽ có cơ hội kiếm được thu nhập tốt. Nếu giao lưu nhiều hơn với mọi người, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành tích xuất sắc và được cấp trên yêu mến, có cơ hội kiếm được dự án lớn đem lại lợi nhuận khủng.

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp, Sửu khá may mắn trong công việc. Với tinh thần lạc quan, con giáp vui tính này sẽ có công việc thuận lợi, gặp được quý nhân giúp đỡ, đón chào một ngày làm việc viên mãn, đạt đến đỉnh cao không ai có thể chê trách hay điều khiển bạn.

Sự nhiệt tình và tích cực của bạn trong lời ăn tiếng nói cũng lan tỏa đến những người xung quanh. Nếu có thời gian, hãy ra ngoài cùng bạn bè. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn tinh thần mà còn giúp tình bạn thêm gắn kết.

Con giáp tuổi Tý 

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, công việc của tuổi Tý may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp. 

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tài lộc cũng kém cạnh không kém, nhất là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc có tính cách xởi lởi. Nhiều bạn được tặng quà hoặc được mời đi ăn, cho đồ ăn. Tuy không giàu có nhưng tiền làm ra đủ ăn đủ tiêu.

 

Đường tình cảm không tốt vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Nửa ngày đầu bạn gặp nhiều tin vui, công việc khá suôn sẻ. Nhưng nửa ngày sau lại vướng phải mâu thuẫn trong gia đình hoặc với người ngoài vì thấy chướng tai gai mắt với một số người.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, người tuổi Ngọ được tận hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn khi có Tam hợp nâng đỡ. Hai người ngày càng gắn kết, có thể thoải mái nói chuyện trên trời dưới bể mà không có chút rào cản nào như trước đây.

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tác động không nhỏ của Kiếp Tài khiến cho mọi thứ trong cuộc sống tuổi Ngọ diễn ra quá nhanh so với khả năng nắm bắt của bạn. Bạn không cần cố sống dối lòng mình, thừa nhận thiếu sót để nhận được sự hỗ trợ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tài chính ổn định cũng là một trong những điểm mang lại cảm giác an tâm, vui vẻ cho tuổi Ngọ lúc này. Có thể nguồn thu mới không nhiều nhưng điều quan trọng là bạn đã bắt đầu duy trì được thói quen tiết kiệm, không mua sắm tùy hứng nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh trong vòng 3 tháng tiếp theo nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa, kèm lời nhắn: 'Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được'

Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa, kèm lời nhắn: 'Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được'

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung

Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Cụ ông U80 “trốn vợ” đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội: Bí quyết sống khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Cụ ông U80 “trốn vợ” đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội: Bí quyết sống khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Đúng 3 ngày tới (27/8/2025), 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Đúng 3 ngày tới (27/8/2025), 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền của ngập kho, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều suôn sẻ

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, tiền của ngập kho, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở