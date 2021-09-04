1 cán bộ trực chốt là F0, Hà Nội công bố có 38 ca mắc Covid-19 mới vào trưa 4/9

Số ca phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (19 ca), Hai Bà Trưng (10 ca), Đống Đa (4 ca), Đan Phượng (2 ca), Hoàng Mai (1 ca), Gia Lâm (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca), đều là các trường hợp F1 của các ca ho sốt cộng đồng.

Trưa 4/9, Vietnamnet dẫn tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ tới 12 giờ ngày 4/9, Thủ đô đã ghi nhận thêm 38 bệnh nhân COVID-19. Đáng chú ý, trong số này có 1 trường hợp là dân quân trực chốt trên địa bàn quận Đống Đa.

Khu vực Đống Đa có 4 ca, trong đó 2 ca địa chỉ ở Văn Miếu. 2 ca còn lại ở Văn Chương và Thịnh Quang. Trong đó, có bệnh nhân nam N.V.Đ, sinh năm 2000 ở Thịnh Quang, Đống Đa. Bệnh nhân tham gia làm dân quân đi trực chốt từ ngày 23/8 (trực tại chốt ngõ Thông Phong). Từ ngày 23/8, anh Đ. chuyển ra sang ở tại KTX Đại học Thủy lợi (ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện, tại đây ở cùng phòng F0 H.V.Đ có kết quả dương tính ngày 2/9). Ngày 3/9, anh Đ. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ở Minh Khai, Hai Bà Trưng có 10 ca Covid-19. Các bệnh nhân đều là F1. Ngày 3/9, họ được lấy mẫu, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, bệnh nhân P.T.V và L.H.C sống trong khu vực phong tỏa ở Minh Khai. Ngày 3/9, 2 người được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Chùm này cũng ghi nhận bệnh nhân H.L.N là F1 của trường hợp Đ.T.H. Bệnh nhân được lấy mẫu 31/8 và chuyển vao khu cách ly. Ngày 3/9, trong phòng có bệnh nhân dương tính, N. được lấy mẫu và cho kết quả dương tính.

Thanh Trì , Hoàng Mai có 1 ca là bệnh nhân nam V.T.P sinh năm 1996. Bệnh nhân là F1 của trường hợp N.Đ.Y, tiếp xúc lần cuối ngày 2/9. Anh P. được lấy mẫu lần 1 ngày 2/9, kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy lại mẫu, kết quả dương tính.

Quận Thanh Xuân có 19 ca Covid-19, trong đó 16 ca ở phường Thanh Xuân Trung. 3 ca còn lại ở phường Nhân Chính và Khương Mai.

Tại Thanh Xuân Trung, có bệnh nhân nam N.M.Q sinh năm 2001. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, cạnh nhà có nhiều người dương tính. Q. đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2/9, người này xuất hiện dấu hiệu ho, đau họng, ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đặc biệt, là trường hợp các bệnh nhân B.T.T.V, sinh năm 2014; N.T.Q, sinh năm 1948 và N.L.T, sinh năm 1959. Các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 3/9, 2 trong số 3 người trên xuất hiện triệu chứng (ho, sốt…). Cùng ngày này, 3 bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ở Khương Mai, Thanh Xuân có 1 ca là bệnh nhân P.V.L sinh năm 2002 ở, là F1 (con) của bệnh nhân N.T.H . Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Thanh Xuân từ ngày 29/8. Ngày 3/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

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Đan Phượng có 2 ca Covid-19. Trong đó, có bà N.T.P, sinh năm 1953 ở Tân Lập, Đan Phượng. Bệnh nhân là F1 (vợ) của N.V.T. Bà P. được chuyển cách ly từ 28/8 và được làm xét nghiệm 2 lần âm tính trước đó. Ngày 3/9, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ở Đông Dư, Gia Lâm có ca là N.K.N sinh năm 2009. Bệnh nhân là F1 (cháu) của F0 N.T.L . Ngày 1/9, N. được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/9, người này xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Khu vực Hoàn Kiếm có 1 ca là chị N.T.T sinh năm 1975. Bệnh nhân là F1 của F0 L.B.L. Ngày 3/9, chị T. xuất hiện triệu chứng sốt, ho đau họng đau đầu. Ngày 3/9, chị được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.468ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.909 ca.