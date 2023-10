Cảnh báo số ca F0 trẻ em ở TP.HCM bất ngờ tăng vọt, bác sĩ đưa ra khuyến cáo dành cho các bậc phụ huynh

Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, số trẻ em dưới 16 tuổi tại TP.HCM mắc COVID-19 (F0) đang được điều trị đã tăng nhanh, đến 6h ngày 5/9 là 3.106 trẻ. Trước đó 3 ngày, tức 2/9, số trẻ em điều trị tại cơ sở y tế là 2.522 trẻ, trong khi ngày 19/8 chỉ là 1.937 trẻ.

Theo VnExpress, hiện, trẻ em ở TP HCM mắc Covid-19 được cách ly điều trị tại nhà. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, trẻ được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến số 11 (do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách). Trường hợp diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến 3 viện nhi tiếp tục điều trị chuyên sâu.