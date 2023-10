Vừa nhận tiền hỗ trợ, 13 công nhân thất nghiệp ở Bình Dương bất chấp tụ tập 'sát phạt' thì bị bắt quả tang

Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhóm công nhân tụ tập đánh bạc và đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng.

Ngày 4/9, báo Công an TP.HCM dẫn tin từ Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với 13 người vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội.

Trước đó, chiều ngày 3/9, lực lượng công an phường kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long, phát hiện có 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền và không ai đeo khẩu trang. Trong đó, bốn người chơi bài tứ sắc, tám người chơi lô tô và một người đứng xem không đeo khẩu trang.

Các đối tượng tụ tập đánh bạc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Qua kiểm tra, cơ quan thu giữ trên chiếu bạc khoảng hơn 200 ngàn đồng. Những người này khai nhận là công nhân, do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay. Đáng chú ý, những người này cũng vừa được nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước, thì ngay lập tức dùng tiền này để sát phạt nhau.

Công an phường đã lập biên bản và hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 12 người (15 triệu/người) về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19". Riêng một người đứng xem thì lập biên bản xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang. Còn về hành vi đánh bạc, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không xử lý.

Nhóm công nhân bị đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng - Ảnh: Công an Nhân dân

