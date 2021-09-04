Vừa nhận tiền hỗ trợ, 13 công nhân thất nghiệp ở Bình Dương bất chấp tụ tập 'sát phạt' thì bị bắt quả tang

Xã hội 04/09/2021 14:49

Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhóm công nhân tụ tập đánh bạc và đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng.

Ngày 4/9, báo Công an TP.HCM dẫn tin từ Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với 13 người vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội.

Trước đó, chiều ngày 3/9, lực lượng công an phường kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long, phát hiện có 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền và không ai đeo khẩu trang. Trong đó, bốn người chơi bài tứ sắc, tám người chơi lô tô và một người đứng xem không đeo khẩu trang.

Vừa nhận tiền hỗ trợ, 13 công nhân thất nghiệp ở Bình Dương bất chấp tụ tập 'sát phạt' thì bị bắt quả tang - Ảnh 1
Các đối tượng tụ tập đánh bạc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Qua kiểm tra, cơ quan thu giữ trên chiếu bạc khoảng hơn 200 ngàn đồng. Những người này khai nhận là công nhân, do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay. Đáng chú ý, những người này cũng vừa được nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước, thì ngay lập tức dùng tiền này để sát phạt nhau.

Công an phường đã lập biên bản và hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 12 người (15 triệu/người) về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19". Riêng một người đứng xem thì lập biên bản xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang. Còn về hành vi đánh bạc, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không xử lý.

Vừa nhận tiền hỗ trợ, 13 công nhân thất nghiệp ở Bình Dương bất chấp tụ tập 'sát phạt' thì bị bắt quả tang - Ảnh 2
Nhóm công nhân bị đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng - Ảnh: Công an Nhân dân

 

Mất vợ giữa đại dịch, F0 đang cận kề 'cửa tử' hổn hển cầu xin bác sĩ: 'Cháu còn 3 con nhỏ, cứu cháu với'

Mất vợ giữa đại dịch, F0 đang cận kề 'cửa tử' hổn hển cầu xin bác sĩ: 'Cháu còn 3 con nhỏ, cứu cháu với'

Người bố trẻ mắc Covid-19 đang từng phút giành lấy sự sống để có thể trở về làm chỗ dựa cho 3 đứa con thơ vừa mất mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tụ tập đánh bạc trong khu cách ly xử phạt 7 người tụ tập đánh bạc chủ tịch xã đánh bạc

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số