TP.HCM: Đề xuất cho phép siêu thị, cửa hàng và shipper hoạt động đến 21 giờ mỗi ngày

Cụ thể, nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trên cơ sở phát huy các hệ thống phân phối hiện có của TP và đội ngũ shipper để phân phối hàng hóa cho người dân được kịp thời, Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM nghiên cứu cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm được mở rộng thời gian và phương thức hoạt động trở lại từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM cho phép hệ thống siêu thị , cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm... được mở rộng thời gian hoạt động trở lại từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Số liệu tổng kết của Sở Công Thương cho thấy trong 2 tuần (từ ngày 23-8 đến 6-9), tổng nhu cầu đặt hàng "đi chợ hộ" trên toàn địa bàn đạt 1.943.679 hộ, chiếm 77,24% tổng số hộ dân trên địa bàn TP.

Đồng thời, cho phép đội ngũ giao nhận hàng hóa hoạt động theo phạm vi một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày tương ứng để hỗ trợ phân phối hàng hóa kịp thời đến người dân.

Riêng trong ngày 5/9 có 96.398 hộ đăng ký đi chợ hộ, tăng 17,98% so với ngày hôm trước. Kết quả, có 103.155 hộ được cung ứng hàng hóa, tỷ lệ đạt 107,0% số hộ đăng ký (trong đó có 6.757 lượt đăng ký của những ngày trước được giải quyết).

Cũng trong 2 tuần qua, có 1.389.840 hộ khó khăn, cần cấp túi an sinh, chiếm 55,23% tổng số hộ trên toàn TP. Đến nay đã cấp cho 1.102.560 hộ, đạt 79,33%.

Sau 2 tuần triển khai, các khó khăn như việc chuyển chở thực phẩm từ các tỉnh khác về tập kết chậm do thủ tục, thiếu nhân sự trong khâu soạn hàng/giao hàng… đã dần được khắc phục. Số đơn hàng đăng ký chuyển các hệ thống phân phối đã tăng dần trong những ngày gần đây. Năng lực đáp ứng "đi chợ hộ" cho người dân cũng ngày càng tăng lên và tăng đáng kể từ ngày 31/8 trở lại đây. Tỉ lệ giải quyết đơn hàng kịp thời đạt bình quân 94,9% so với nhu cầu đăng ký.

Tuy nhiên, Sở Công thương cũng nhìn nhận có một số điểm hạn chế trong việc tổ chức mua bán, hỗ trợ thực phẩm trong 14 ngày qua. Một số cửa hàng cung ứng lương thực, thực phẩm vẫn luôn trong tình trạng thiếu nguồn cung cục bộ những mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả, buộc Sở phải yêu cầu điều phối nguồn hàng từ nơi thừa đến nơi thiếu. Số lượng nhân viên soạn hàng và giao hàng của các siêu thị, cửa hàng còn ít, lực lượng tổ dân phố hỗ trợ chưa chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến số đơn hàng hoàn thành giao cho các phường và người dân chưa cao. Cụ thể, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng của người dân tại một số địa phương đạt dưới 90% như tại huyện Bình Chánh chỉ đạt 78,4%, Phú Nhuận 85,5%...

Đặc biệt, phương thức “đi chợ hộ” mua theo combo cũng gây khó khăn cho người dân trong điều kiện cần phải tính toán tiết kiệm chi tiêu, mua những thứ thật sự cần thiết.