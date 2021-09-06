Trong số 20 người tái dương tính, có 1 trường hợp chứa tải lượng virus cao và đã lây bệnh cho người thân trong gia đình.

Ngày 6/9, Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin từ ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 20 trường hợp sau khi xuất viện đã tái dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này có kết quả 2-3 lần âm tính với SARS-CoV-2 nhưng sau khi xuất viện được 7 ngày lại xảy ra tình trạng tái dương tính. Đa số các trường hợp dương tính có nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) nên nguy cơ lây nhiễm từ họ rất thấp. Đối với những trường hợp dương tính có nồng độ virus cao (Ct < 30) thì phải nhập viện lại và tiếp tục điều trị.

Theo thống kê, 20 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 của Đắk Lắk tập trung ở các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin, Ea Kar, Krông Bông, Ea H’leo và thành phố Buôn Ma Thuột; đáng chú ý trong đó, có một trường hợp ở huyện Buôn Đôn đã lây bệnh cho người thân trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet Chia sẻ trên VOV, bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái dương tính của bệnh nhân Covid-19 đó là do tái nhiễm lại khi về cộng đồng tiếp xúc với F0 khác. Trong quá trình điều trị tại cơ sở khi bệnh nhân âm tính nhưng chưa được đưa ra cách ly riêng mà để chung phòng với bệnh nhân dương tính mới vào, và nguyên nhân thứ 3 là do tải lượng virus quá lớn trong cơ thể của một số bệnh nhân, sau khi điều trị khỏi nhưng việc đào thải xác virus chậm nên xác virus còn tồn tại trong cơ thể, khi về xét nghiệm lại vẫn còn dương tính.

Trước thực trạng trên, ngành Y tế Đắk Lắk khuyến cáo những người mắc COVID-19 sau khi xuất viện thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đặc biệt, quá trình cách ly phải triệt để giữ khoảng cách với những người trong gia đình, thường xuyên đeo khẩu trang, mở cửa thông thoáng. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng vừa ban hành hướng dẫn tạm thời xử lý trường hợp mắc COVID-19 điều trị khỏi được xuất viện về địa phương có xét nghiệm tái dương tính với SARSCoV-2. Theo đó, đối với trường hợp mắc COVID-19 điều trị khỏi được xuất viện về địa phương có xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian theo dõi tại nhà với nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) thì thực hiện ngay việc cách ly tập trung (bố trí phòng riêng ở khu vực cách ly tập trung để phòng, chống lây nhiễm) trong 14 ngày và thực hiện 2 lần xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 7 và ngày thứ 13. Đồng thời, thực hiện việc cách ly tại nhà 14 ngày đối với các thành viên sống cùng nhà và thực hiện 3 lần xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1, ngày thứ 7, ngày thứ 13. Đối với trường hợp mắc COVID-19 điều trị khỏi được xuất viện về địa phương có xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian theo dõi tại nhà với nồng độ virus cao (Ct < 30) thì chuyển bệnh nhân vào điều trị ở các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tùy theo mức độ bệnh. Đồng thời, thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày đối với các thành viên sống cùng nhà và thực hiện 3 lần xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 1, ngày thứ 7, ngày thứ 13. Tính đến chiều 6/9, Đắk Lắk đã ghi nhận 1.268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 338 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và 11 trường hợp tử vong.

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin đã đủ an toàn để đi lại? Chuyên gia phân tích điều mọi người cần phải biết Theo các chuyên gia giá trị lớn nhất khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là bảo vệ người tiêm khi nhiễm bệnh sẽ có tình trạng lâm sàng nhẹ, tải lượng virus thấp nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm.

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