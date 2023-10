Tối 6/9, Bộ Y tế thông báo trong ngày có thêm 311 ca Covid-19 tử vong. Ngoài ra có 9.730 người khỏi bệnh, hiện còn 6.407 ca nặng.

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 5/9 đến 17h ngày 6/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca mắc mới COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 7.122 ca. Trong ngày, có 9.730 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 311 ca tử vong.

Theo báo Người lao động, cụ thể số ca tử vong ở các tỉnh thành: Tại TP. Hồ Chí Minh (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1).

Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình điều trị, 9.730 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 trong ngày. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.407 ca, trong đó, 4.128 phải thở oxy qua mặt nạ, 1.196 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 142 ca thở máy không xâm lấn, 909 người thở máy xâm lấn, 32 ca can thiệp ECMO.

Trong ngày 5/9, 567.105 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 22.012.123 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 18.673.340 liều, tiêm mũi 2 là 3.338.783 liều.

Trong một diễn biến liên quan, theo Vietnamnet, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 536.788 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 532.490 ca do lây nhiễm trong nước.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

9 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng Yên.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất cả nước trong đợt dịch thứ tư là TP.HCM (258.536), Bình Dương (134.627), Đồng Nai (29.420), Long An (25.942), Tiền Giang (10.805).

