Chủ tịch TP.HCM: Từ 7/9, người dân ở vùng xanh được đi chợ 1 lần/tuần, shipper sẽ đi chợ thay người dân ở 'vùng đỏ'

Xã hội 06/09/2021 20:53

Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi cho biết từ ngày 7 đến 15/9, TP.HCM tiếp tục biện pháp 'ai ở đâu ở yên đó'. Hệ thống siêu thị vẫn được mở đến xã phường thị trấn, shipper đi chợ thay hộ dân.

Tối 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" và trực tiếp chia sẻ với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15/9/2021. Dẫn chương trình là nghệ sĩ Quyền Linh và ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử.

Nội dung chương trình tập trung vào những vấn đề nhiều người quan tâm: khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách xã hội, lộ trình nới lỏng; các giải pháp kiểm soát ca nhiễm và giảm ca tử vong; kế hoạch tiêm vaccine của thành phố; các chính sách an sinh hỗ trợ người khó khăn; các giải pháp khởi động lại nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh...

Đối với câu hỏi được đông đảo người dân quan tâm: "Bao giờ TP nới lỏng giãn cách, tại sao thành phố giãn cách hoài mà vẫn không hết dịch?", Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh mà chúng ta sẽ nới lỏng hoặc thắt chặt các biện pháp giãn cách. Nới lỏng giãn cách nếu không đảm bảo an toàn, không đảm bảo tính mạng của người dân thì không có ý nghĩa. Giãn cách để tập trung xét nghiệm, khi phát hiện F0 rồi phải kịp thời tập trung, điều trị và phải tập trung tiêm vắc xin. Sau khi tiêm 14 ngày người được tiêm sẽ có kháng thể. Đó là những nội dung TP đang tập trung thực hiện. Nới lỏng giãn cách phải dựa trên an toàn, an toàn tới đâu, nới lỏng tới đó. Thời gian sắp tới TP phải chuẩn bị tinh thần sống chúng với dịch bệnh, đảm bảo mục triêu bảo vệ sức khỏe của người dân.

Chủ tịch TP.HCM: Từ 7/9, người dân ở vùng xanh được đi chợ 1 lần/tuần, shipper sẽ đi chợ thay người dân ở 'vùng đỏ' - Ảnh 1
Chủ tịch TP.HCM bắt đầu đối thoại với người dân - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Trao đổi về vấn đề "mở cửa thế nào cho an toàn", ông Mãi cho biết việc mở cửa sẽ dựa trên nguyên tắc mở cửa dần dần và an toàn đến đâu mở đến đó. Thời gian sắp tới, TP xác định người dân phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. Tùy điều kiện, tình hình thực tế, TP sẽ quyết định nới lỏng hay thắt chặt. Muốn như vậy kế hoạch mở cửa phải chuẩn bị chứ không phải mở không có nguyên tắc. Mở cửa theo từng bước, có nguyên tắc thi sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và đảm bảo tốt cho phục hồi hoạt động sản xuất.

Theo ông Mãi, từ đây đến ngày 15/9, TP vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23/8 đến nay. Tuy nhiên, có hai điều khác là các chuỗi cung ứng hàng hóa (siêu thị) sẽ mở đến xã phường, thị trấn. Mặt khác trong những khu vực vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ thay người dân, còn vùng xanh người dân được đi chợ 1 tuần/lần, khuyến khích những người đi chợ là người đã tiêm 2 mũi vắc xin.

Ông cho biết thêm từ nay đến 15/9, thành phố sẽ thí điểm mở dịch vụ bán thức ăn mang về ở các vùng xanh. Sau ngày 15/9, nếu dịch bệnh chuyển biến tốt, thành phố sẽ mở thêm hoạt động, ngành nghề an toàn.

Trong một diễn biến liên quan, đến tối nay 6/9, thành phố ghi nhận tổng cộng 258.536 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và đã trải qua ngày cuối cùng của đợt siết chặt giãn cách kéo dài 15 ngày theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Tính đến nay, TP.HCM đã trải qua 99 ngày giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 theo nhiều cấp độ (Chỉ thị 15, 15 tăng cường, Chỉ thị 16 và 16 tăng cường).

*Thông tin trong buổi livestream sẽ tiếp tục được cập nhật

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