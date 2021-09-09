Nghẹn ngào chia sẻ về người đồng nghiệp đáng quý, ông Trần Văn Minh, Phó ban Bảo vệ dân phố P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, trước khi làm bảo vệ dân phố, anh Định làm công nhân cầu đường, chuyên đi cùng các xe đổ nhựa đường, giờ rảnh thì đi chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. 7 năm trước, công việc không ổn định, anh Định xin được vào làm bảo vệ dân phố.

Theo Thanh Niên, anh Đinh Chánh Định (48 tuổi) - bảo vệ dân phố P.22 mất tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh vì nhiễm Covid-19 , vừa được Thủ tướng chính phủ truy tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch.

Nhưng tới ngày 8/8, anh Định trở mệt, được chuyển nhập Bệnh viện Q.Bình Thạnh điều trị. Phó ban Bảo vệ dân phố P.22 nhớ lại: “Hôm 10/8 trưa nó còn gọi tôi nói: “Anh ơi em đang uống sữa, em mệt lắm”. Tới 14 giờ chiều, tôi gọi lại chuông đổ hoài mà nó không nghe máy. Đến 16 giờ chiều thì Trưởng Công an phường báo về là nó không qua khỏi. Nghe tin mà đau lòng, nhìn đồng đội mình vậy mà không làm gì được, nước mắt cứ chảy, Covid quá nghiệt ngã”.

“7 anh em tôi mưa gió bão bùng gì cũng làm, cứ có lệnh là lên đường thôi, hỗ trợ công an bắt nghi phạm ma túy, trộm cướp hay tìm F0… Đợt đó cứ 7 ngày xét nghiệm 1 lần, ngày 31/7 thì 3 trong số 7 người dương tính, cùng về chốt cách ly”, ông Minh kể.

Theo lời của người em dâu anh Định thì căn nhà nhỏ của gia đình ở P.22 là nơi ở chung của ba thế hệ. Ngày anh Định mất, test Covid-19 cả gia đình 10 người dương tính cả 10. Vài ngày sau đó, cha ruột của anh Định cũng không thể vượt qua vì Covid-19.

Đáng nói, một tuần sau khi nhận tin anh Định mất, gia đình mới dám báo cho người mẹ già hơn 70 tuổi và con trai của anh. Lúc đó, gia đình lập bàn thờ tạm để cúng cơm, không có hoa quả cũng chẳng thể rửa được tấm ảnh thờ cho đàng hoàng. Tro cốt của cả hai cha con anh Định được gia đình gửi ở chùa Văn Thánh.

"Nghĩ mà rớt nước mắt, bao năm trời một mình nó nuôi con, chăm cha mẹ, mùa dịch ngược xuôi lo cho địa bàn, giờ đi vậy, bỏ lại đứa con khờ khạo bơ vơ", đồng nghiệp anh Định đau thắt lòng.

Gia đình lập tạm bàn thờ cho anh Định và cha, trên bàn không ảnh thờ, không hoa quả - Ảnh: Thanh Niên

Nhiều người không khỏi xót xa khi biết thêm về hoàn cảnh của người bảo vệ dân phố nhiệt thành, cương trực. 10 năm trước anh ly hôn vợ. Anh nuôi đứa trẻ từ đó cho đến nay. Thế nhưng, cậu con trai 22 tuổi nặng chưa tới 40kg, người nhỏ xíu, nhận thức vẫn khờ khạo như đứa trẻ lên 5, lên 6, suốt ngày hỏi “ba đâu” khiến ai nấy đều đứt ruột.

"Giờ cúng cơm cho ba nó và ông nội, kêu ra cúng thì nó biết cúng, kêu quỳ nó biết quỳ vậy thôi, thương lắm”, người em dâu xót xa chia sẻ.

Trước tình cảnh ấy, lãnh đạo Công an P.22 cũng tiếp tục kêu gọi thêm các nhà hảo tâm, anh em đồng nghiệp cùng ủng hộ để lập một sổ tiết kiệm để lo cho mẹ già, con trai của người bảo vệ dân phố không may qua đời khi chống dịch Covid-19.