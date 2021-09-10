Trong một bộ phim điện ảnh, khi nói về nỗi đau mất con, một người cha đã thốt ra những lời bằng ánh mắt như câm lặng: "Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...".

Mới đây, cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người bố thẫn thờ bế em bé sơ sinh , 2 tay đứa trẻ buông thõng vì kiệt sức. Đoạn clip đi kèm dòng chia sẻ: "Con hôm nay ngày 8/9 là tròn 2 tháng tuổi... nhưng... bệnh viện trả về. Vừa đau lòng, vừa xen lẫn chút vui mừng khi đưa con về kịp nhà!".

Chia sẻ trên Báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, chủ nhân đoạn clip là Nguyễn Thị Trà My (nhóm thiện nguyện Nhất Tâm ở Sài Gòn), cho biết, đoạn clip được quay vào 3h chiều ngày 8/9, em bé trong clip tròn 2 tháng tuổi. Bé bị bệnh nặng phải nằm điều trị suốt ngần ấy thời gian ở bệnh viện Nhi đồng 2.

Em bé bệnh nặng, bác sĩ đành "trả về" - Ảnh: Cắt từ clip

Em bé được bố bế trên tay - Ảnh: Cắt từ clip

Theo lời kể của Trà My, sau quãng thời gian kiên cường chống chọi với bệnh tật, cùng với sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, đến ngày 8/9 gia đình nhận được thông báo tình trạng em bé diễn biến nặng, không qua khỏi. Gia đình đã bàn bạc với các bác sĩ và xin cho bé về nhà cùng bố mẹ. Khoảnh khắc được ghi lại là lúc em bé được bố bế trên tay chuẩn bị về nhà.

"Gia đình đã gọi điện thoại cho nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, chuyến xe 0 đồng có mặt đưa cả gia đình từ bệnh viện về nhà ở quận 12. Chuyến xe ấy chỉ có tình yêu thương bao la mà bố mẹ dành cho bé, các thành viên của nhóm xúc động không kìm được nước mắt" - Trà My chia sẻ.

Em bé đã kịp về nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Đến khoảng 4h chiều ngày 9/9, gia đình gọi điện thoại báo tin em bé đã qua đời. Mọi người gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của em. Trà My cũng cho biết trong tối 9/9, các thành viên của nhóm đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng, cầu siêu cho em bé.

Cảm giác khi mất đi một đứa con là một điều khó có thể diễn tả được. Thế nhưng cuộc sống đôi khi lấy đi những gì ta yêu quý rồi đem lại cho chúng ta những tổn thương không thể ngờ tới, tuy nhiên cách duy nhất để ta vượt qua những lúc khó khăn nhất chính là học cách chấp nhận và đối mặt với những thử thách đó.