Hy hữu bé trai ở Sơn La đi lạc suốt 3 ngày gần 110km trong rừng, được tìm thấy trong tình trạng đói, lả

Bé trai lang thang đi bộ trong rừng suốt 3 ngày, đến khi lực lượng chức năng tìm thấy cháu đang trong tình trạng đói, lả.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, khoảng 20h ngày 8/9, Công an xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) nhận được tin báo về việc phát hiện 1 cháu bé bị lạc đường tại bản Pá Nó, xã Mường Khoa. Cháu nói tên là Hờ A Du, không nhớ chính xác nơi ở, chỉ nhớ bố tên là Phềnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mường Khoa đã đưa cháu bé về trụ sở xã bố trí cho cháu ăn, nghỉ sau đó xác minh nhân thân lai lịch.

Cháu bé đã đi lạc khoảng 110km, lang thang 3 ngày trong rừng - Ảnh: Bảo vệ pháp luật Qua tra cứu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xác định được cháu tên là Hờ A Du, SN 2007 và bố là Hờ A Phềnh, SN 1976, trú tại bản Pá Hốc, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên. Được biết cháu Hờ A Du đi lạc từ bản Pá Hốc, xã Hang Chú đến xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (cách 110km), lang thang đi lạc trong rừng đã 3 ngày đến khi lực lượng chức năng tìm thấy cháu đang trong tình trạng đói, lả. Đến 16h ngày 9/9, Công an xã Mường Khoa đã liên hệ được với người thân đến đón cháu trở về nhà.

Trước đó, lực lượng chức năng hai tỉnh Đắk Nông, Bình Phước cũng vừa "thở phào" tìm thấy bé trai 3 tuổi (trú tại Bình Phước) sau 1 ngày lạc trong rừng cao su khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông - Bình Phước. Sau một ngày mất tích, bé trai 3 tuổi đã được mọi người tìm thấy trong rừng cao su. Ảnh: Lao động Báo Lao động cho biết, chiều 3/9, chị N.T.U, trú tại huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) và con trai là cháu T.L.T. (SN 2018) vào rừng hái măng. Lúc này, chị U để con ngồi tại một gốc cây rồi đi tìm măng. Tuy nhiên, khi quay lại vị trí này, chị U không tìm thấy con của mình. Sau đó, chị U đi tìm con thì phát hiện đôi giày của cháu T dưới suối. Lúc này, chị U lo sợ con mình đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau đó, chị U và chồng đã trình báo đến chính quyền địa phương gần đó về thông tin này. Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn cứu hộ Đắk Nông và Bình Phước đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 13h chiều 4/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu T trong một khu rừng cao su.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hy-huu-be-trai-o-son-la-di-lac-suot-3-ngay-gan-110km-trong-rung-duoc-tim-thay-trong-tinh-trang-doi-la-423516.html