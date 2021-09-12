1 thành viên giấu bệnh khiến cả nhà 20 người ở TP.HCM bị nhiễm Covid-19 và lời gan ruột từ bệnh nhân vừa thoát 'cửa tử'

Đời sống 12/09/2021 17:13

1 thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không báo khiến cả gia đình bị nhiễm bệnh. Thế rồi, cả nhà gồm 18 người lớn, trẻ em đã cùng nhau trải qua những giờ phút sinh tử đáng nhớ.

Theo Vietnamnet, gia đình anh Phùng Thông (SN 1993), ngụ đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM có 21 người với 4 thế hệ (gồm 6 gia đình) cùng sinh sống. Giữa tháng 8, một người em họ sống cùng nhà với anh Thông bị lây virus SARS-CoV-2 ở nơi làm việc. Thế nhưng, người này không báo cho cả nhà. Về nhà cũng không cách ly, không mang khẩu trang, còn đi lại khắp nhà khiến cho người thân cùng bị lây nhiễm. 

Sau khi người này và bố mẹ nhiễm bệnh, được đến bệnh viện cách ly, điều trị, căn nhà anh Thông đang ở bị phong tỏa. Từ lúc này, những người còn lại trong gia đình anh Thông phòng bệnh bằng cách mang khẩu trang, súc họng bằng nước muối ngày 4 lần.

Ngày 21/8, 18 người trong nhà anh Thông có biểu hiện sốt, đau họng và mệt mỏi. Nghĩ cả nhà đã nhiễm bệnh, anh Thông chủ động gọi đến trạm y tế phường xuống lấy mẫu xét nghiệm. Lúc đó, trong nhà anh Thông chỉ mới có 4 người được tiêm vắc xin. Anh Thông và những người còn lại vì lý do sức khỏe nên chưa được tiêm.

1 thành viên giấu bệnh khiến cả nhà 20 người ở TP.HCM bị nhiễm Covid-19 và lời gan ruột từ bệnh nhân vừa thoát 'cửa tử' - Ảnh 1
Anh Thông cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà cùng các thành viên trong gia đình - Ảnh: Vietnamnet

 Đáng chú ý, 4 người được tiêm vắc xin không có dấu hiệu bệnh. Một em bé 4 tuổi sốt 2 ngày thì hết. Những người còn lại trong nhà đều mất vị giác, khứu giác, mệt mỏi, có lúc sốt hơn 39 độ. Điều đáng ngại là mẹ và dì, cậu và bác cũng cao tuổi, lại có bệnh nền, nếu không được uống thuốc sẽ trở nặng bất chợt thì trở tay không kịp. Thế nên, anh Thông chủ động liên hệ với một phòng khám tư để làm xét nghiệm PCR cho mình và em trai.

Đến ngày 27/8, cả nhà anh Thông được nhân viên y tế địa phương đến nhà lấy mẫu test nhanh và đều có kết quả dương tính. Sau khi được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, họ được cấp 8 túi thuốc A và B. Sợ không đủ thuốc, anh Thông nhờ hàng xóm mua thêm thuốc hạ sốt, đau đầu, các loại vitamin A, C, D… để đề phòng.

Song song với uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, cả gia đình anh tiếp tục súc họng bằng muối pha với nước ấm ngày 4 lần và dùng nước này rửa mắt, mũi. Nấu nước gừng, sả, tỏi tán nhuyễn và rượu trắng xông hơi ngày 2 lần, sáng và chiều. Mỗi lần xông hít vào sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng.

Với người lớn tuổi, có bệnh nền như mẹ anh thì uống thêm nước tỏi với đường phèn, uống lúc nóng cho thông họng. Mỗi buổi sáng, cả gia đình thay phiên nhau ra trước nhà tắm nắng 15 phút cho cơ thể hấp thụ vitamin D.

Đặc biệt, cả nhà anh động viên nhau uống nhiều nước, vận động nhẹ nhàng, luôn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng ăn đầy đủ ngày 3 bữa.

Anh Thông còn nhờ hàng xóm, tổ Covid-19 cộng đồng của khu phố đi chợ giúp. Mỗi ngày, những người khỏe hơn sẽ chế biến các món ăn, thay đổi theo ngày, hoặc mỗi khi chán ăn cơm thì đổi sang cháo, bún…

1 thành viên giấu bệnh khiến cả nhà 20 người ở TP.HCM bị nhiễm Covid-19 và lời gan ruột từ bệnh nhân vừa thoát 'cửa tử' - Ảnh 2
Anh Thông chia sẻ kinh nghiệm với hy vọng các F0 sớm khỏi bệnh - Ảnh: Vietnamnet

 Anh Thông cho biết, trong nhà, mẹ anh, cậu, các dì, các bác đều lớn tuổi, có bệnh nền nhưng không ai có dấu hiệu nặng. Ai cũng sốt, mệt một vài ngày rồi hết. Còn anh, đến ngày thứ 8 của bệnh bắt đầu cảm thấy khó thở tăng dần.

Trước khi bị bệnh, anh đã xem qua một clip hướng dẫn cách thở do một F0 đã áp dụng thành công, chia sẻ trên trang cá nhân. Anh Thông mở clip lên cho mọi người trong nhà cùng xem, nếu ai có biểu hiện khó thở thì áp dụng. Tối ngày thứ 9 của bệnh, anh Thông khó thở nhiều hơn và bắt đầu áp dụng các hướng dẫn trong video. Đến ngày bệnh thứ 11, các triệu chứng bệnh của anh Thông không còn. Hơi thở cũng bắt đầu sâu hơn và không còn đau lồng ngực. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì cách nằm sấp, súc họng và ăn uống đầy đủ, luôn xem những bộ phim, câu chuyện hài hước cho tinh thần thoải mái.

Ngày 7/9, cả nhà anh Thông đã trải qua ngày bệnh thứ 17, 18. Tất cả các dấu hiệu bệnh đều không còn nữa. Ai cũng lấy lại vị giác, khứu giác. Anh cũng đã báo thông tin đến trạm y tế phường để họ xuống lấy mẫu xét nghiệm lại.

Thế nhưng đáng buồn là có 3 người trong nhà được đi cách ly, điều trị ở bệnh viện, 1 người sau đó do chuyển biến nặng nên không qua khỏi. Trải qua câu chuyện của gia đình mình, anh Thông đã chia sẻ kinh nghiệm lên một nhóm F0 đang điều trị tại nhà. Anh cũng mong những người bệnh khác sẽ vượt qua như gia đình mình.

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