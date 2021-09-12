Bí thư TP.HCM lý giải 2 nguyên nhân quan trọng khiến thành phố cần thêm 2 tuần để kiểm soát dịch Covid-19

Xã hội 12/09/2021 18:29

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định 2 tuần là quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh, số F0 có thể được kéo giảm.

Theo VnExpress, thông tin được ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM nói bên lề buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Cần Giờ ngày 12/9 về công tác phòng chống dịch trên địa bàn và kế hoạch phục hồi kinh tế.

Theo Nghị quyết 86 và chỉ đạo của Thủ tướng đã giao TP.HCM cùng một số tỉnh thành phía nam, trong đó TP.HCM phấn đấu đến trước 15/9 kiểm soát được dịch bệnh. Đến giờ này, TP.HCM đã tập trung thực hiện đúng tinh thần giãn cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và có hiệu quả. Tuy nhiên, đối chiếu với những chỉ tiêu mà Bộ Y tế đưa ra, căn cứ vào tình hình diễn biến của thành phố thì còn nhiều quận, huyện chưa đạt.

Theo lời chia sẻ của ông Nên thì hiện mới có quận 7, H.Cần Giờ, H.Củ Chi và một số địa phương đã thẩm định và tiệm cận với tiêu chí, thành phố vẫn đang phấn đấu trong những ngày còn lại. TP.HCM chưa dám tuyên bố đã kiểm soát được dịch bệnh vì còn nhiều yếu tố chưa có căn cơ, chưa ổn định. Do đó, TP.HCM cần tiếp tục làm thêm một thời gian nữa để những chỉ tiêu được kéo giảm ổn định, khi đó thành phố mới “tự tin bước vào giai đoạn mới”.

Nói về lý do TP.HCM cần thêm 2 tuần để kiểm soát Covid-19, lãnh đạo Thành ủy thành phố cho rằng, đây là quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh. Theo đó, TP.HCM đang ghi nhận hơn 100.000 F0 cần quản lý, điều trị. Sau 2 tuần, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa việc thành phố hạn chế, ngăn chặn được nguồn lây lan.

Ngoài ra, thành phố đang có tốc độ, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine Covid-19 ở mức cao. Sau 2 tuần, kháng thể của người được tiêm chủng sẽ được nâng lên, tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ. "Với 2 lý do vừa phân tích, cộng với các biện pháp khác nhằm ổn định tình hình, tăng cường, nâng cao chất lượng điều trị, chắc chắn thành phố sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ", ông Nên nói.

Bí thư TP.HCM lý giải 2 nguyên nhân quan trọng khiến thành phố cần thêm 2 tuần để kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Về định hướng giãn cách xã hội thời gian tới, ông Nên cho biết, tùy vào hiệu quả của công tác phòng, chống dịch, nhiều khả năng, số khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ thu hẹp lại. Ở những nơi kiểm soát được dịch, những khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 sẽ được mở rộng.

Từ ngày 31/5, TPHCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội. Đến nay, TP.HCM có 103 ngày thực hiện giãn cách với những mục tiêu, giải pháp và cấp độ khác nhau, theo hướng ngày càng nâng lên, ngày càng tăng cường, siết chặt.

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