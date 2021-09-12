Tín hiệu khả quan tại TP.HCM: Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 và tử vong có xu hướng giảm rõ rệt

Xã hội 12/09/2021 15:51

Số ca mắc và tử vong ở TP.HCM giảm rõ rệt đã cho thấy tín hiệu khả quan sau khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để quyết tâm dập dịch.

Theo Tuổi Trẻ Online, kể từ 27/4 đến ngày 12/9, TP.HCM có tổng số 291.871 ca mắc COVID-19, trong đó có 11.792 ca tử vong. Theo đánh giá, số ca mắc mỗi ngày tuy có chiều hướng giảm nhưng chưa ổn định qua các ngày, như 11/9 là 5.629; 10/9 là 7.539 ca; 9/9 là 5.549 ca, 8/9 là 7.308 ca. Số F0 được phát hiện theo ngày tại các quận, huyện cũng có giảm nhưng con số này chưa ổn định.

Dữ liệu trên Cổng thông tin COVID-19 của TP.HCM ngày 12/9 cho thấy số bệnh nhân tử vong có chiều hướng ngày càng giảm. Nếu tính từ mốc ngày 22/8 số ca tử vong cao nhất là 340 ca, thời gian gần đây số ca tử vong giảm liên tục, trung bình mỗi ngày giảm từ vài chục ca đến hơn 100 ca. Điển hình ngày 7/9 là 268 ca, 8/9 là 203 ca; ngày 9/9 là 195 ca và đến ngày 10/9 là 188 ca.

Tuy nhiên, đánh giá về khả năng TP.HCM kiểm soát dịch bệnh, bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng có thể không hoàn thành mục tiêu kiểm soát được dịch COVID-19 trước 15/9, nên phải “xin thêm” thời gian, có thể tới hết tháng 9/2021 để thực hiện Nghị quyết 86, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM

Tín hiệu khả quan tại TP.HCM: Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 và tử vong có xu hướng giảm rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước đó, báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng trong tuần qua, tình hình dịch tại TP.HCM đã giảm rõ rệt trên cả 2 tiêu chí là số mắc trong cộng đồng và số tử vong, đặc biệt số tử vong đã giảm 30%. Trong đó có các quận, huyện đã kiểm soát được dịch là quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ. "Dự kiến trong thời gian tới số ca nhiễm và số ca tử vong sẽ tiếp tục giảm", ông Long đánh giá.

 

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành khác, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ngoài TP.HCM, một số địa phương có số mắc cao cũng đang có chiều hướng giảm so với tuần trước như Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%, Long An giảm 3%. Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó Đồng Nai giảm 50%, Long An giảm 30%, Tiền Giang giảm 70%.

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Từ khóa:   Covid-19 ở Tp.HCM HCM giãn cách xã hội F0 trong cộng đồng

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