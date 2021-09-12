Phát hiện nhóm người cố 'chui rúc' trong xe 'luồng xanh' để thông chốt: 1 người nghi mắc Covid-19

Để qua mắt lực lượng chức năng, tài xế đã khai gian đi một mình và yêu cầu những người còn lại nằm trốn trong cabin và thùng xe.

Theo Tiền Phong, vào lúc 3 giờ ngày 12/9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số 6 tỉnh Kiên Giang (ở cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) phát hiện tài xế tên Nguyễn Hữu Kiệt (42 tuổi) ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe ô tô tải BKS-79C 059.02 (có đăng ký luồng xanh) nên ra hiệu lệnh dừng xe để tài xế xuống khai báo y tế.

Tại đây, Kiệt cho biết trên xe không chở người. Thấy có nghi vấn, tổ kiểm soát đã kiểm tra trên cabin và sau thùng xe tải thì phát hiện thêm 3 người là Dương Minh Phước (32 tuổi), Phan Quang Hồng Thuyết (30 tuổi) và Hoàng Văn Nam (36 tuổi) cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa (tất cả đều có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2).

Qua làm việc, Kiệt thừa nhận trước đó đã từng chở dư người trên xe và bị chốt kiểm soát phát hiện buộc quay trở lại. Lần này, để qua mắt lực lượng chức năng, Kiệt đã khai gian đi một mình và yêu cầu những người còn lại nằm trốn trong cabin và thùng xe.

Nhóm thanh niên được cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế - Ảnh: Tiền Phong

Trong đó, Kiệt và Nam là tài xế, còn Phước và Thuyết có nhiệm vụ bốc vác hàng hóa. 4 người này chạy xe tải xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đến nhận trái cây đưa lên xe tải tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận rồi chở thuê cho các chủ hàng đến TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tiêu thụ.

Đáng nói, qua lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát, mẫu của Hoàng Văn Nam có dấu hiệu dương tính SARS-CoV-2. Hiện 4 người này này đã được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện đưa đi cách ly y tế tạm thời để chờ kết quả xét nghiệm PCR đối với Nam xem có mắc COVID-19 hay không. Sau đó tiến hành xử lý theo quy định của phđể qua mắt lực lượng chức năng, Kiệt đã khai gian đi một mình và yêu cầu những người còn lại nằm trốn trong cabin và thùng xe.áp luật.

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