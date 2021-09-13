Phát hiện 15 người bị nhét trong xe đông lạnh ở Bình Thuận để 'thông chốt', có cả trẻ em: Người vã mồ hôi, kẻ khó thở

Xã hội 13/09/2021 11:49

15 người nhồi nhét trong thùng xe đông lạnh, trong đó có trẻ em. Đáng nói, nhiều người có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn 50 km.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, đêm 12/9, khi kiểm tra xe đông lạnh mang BKS 51D-38214 đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận), Tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân (16/1) phát hiện 15 người bên trong. CSGT trước đó thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu mở khóa thùng đông lạnh. Đáng nói, trong số 15 người bên trong thùng xe đông lạnh, trong đó có 1 trẻ em.

Phát hiện một số người trong thùng xe vã mồ hơi, có dấu hiệu khó thở, lực lượng CSGT yêu cầu lái xe đông lạnh mở cửa hông và đưa tất cả về Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận (Tân Đức, Hàm Tân) để làm việc. Cả tài xế và 15 người trên xe đông lạnh đều xuất trình kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Phát hiện 15 người bị nhét trong xe đông lạnh ở Bình Thuận để 'thông chốt', có cả trẻ em: Người vã mồ hôi, kẻ khó thở - Ảnh 1
Chiếc xe đông lạnh chở 15 người trong thùng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Tài xế Lê Văn Tuấn khai đón 15 người trên từ một xe khách chở từ Bến xe Long Khánh (Đồng Nai) qua Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700 ngàn đồng/người nhưng không nhớ biển số xe khách. Trạm CSGT Hàm Tân lập tức triển khai truy tìm xe khách liên quan. Đến 22g30 cùng ngày, CSGT phát hiện xe 7 chỗ 61A-31027 đang đậu trong một cây xăng ở km1764, Hàm Tân nên kiểm tra. Lái xe này sau đó thừa nhận đang chờ đón khách từ xe đông lạnh. Qua làm việc, lái xe này cho biết còn 1 xe 7 chỗ khác cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh.

Trạm CSGT Hàm Tân đã triển khai truy xét nhanh và phát hiện xe 75A-17078 đang đậu trong một cây xăng khác ven QL1A cách đó 6 cây số. Lái xe này cũng thừa nhận cả 2 xe 7 chỗ chở 15 người từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị. Khi đến Long Khánh, cả 2 đã móc nối thuê lái xe đông lạnh chở từ Long Khánh "thông chốt" qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên tiếp tục đưa về quê.

Chia sẻ với nguồn tin trên, một người bố cùng con trai 7 tuổi về quê ở Hải Lăng, Quảng Trị cho biết, lúc đầu lên xe đông lạnh, lái xe có mở máy lạnh nhưng sau đó phải tắt đi vì nhiều người yêu cầu. Theo anh D suốt đoạn đường hàng chục cây số trong thùng xe kín mít, tất cả 15 người đều vã mồ hôi như tắm, nhiều người còn ôm ngực cho biết khó thở.

Phát hiện 15 người bị nhét trong xe đông lạnh ở Bình Thuận để 'thông chốt', có cả trẻ em: Người vã mồ hôi, kẻ khó thở - Ảnh 2
Nhóm người được cảnh sát giao thông đưa về chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Hiện Trạm CSGT Hàm Tân đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân tiến hành điều tra, làm rõ có hay không đường dây đưa người “thông chốt".

Trong một diễn biến khác, tối qua, Bình thuận có 16 ca nhiễm được công bố (giảm 15 ca so với một ngày trước đó). Theo báo Bình Thuận, hiện tổng số ca nhiễm của toàn tỉnh là 2.844 ca. Có 1.964 ca được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, số ca mắc đang điều trị có diễn tiến nặng là 44 ca, tăng 4 ca so với hôm qua 11/9, và thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số 38 ca tử vong.

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