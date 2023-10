Cũng theo nguồn tin trên, tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn gửi cho 3 tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An để phối hợp tổ chức đưa đón các công dân về địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận cũng thông báo cho Công an các tỉnh từ Ninh Thuận tới Nghệ An tạo điều kiện cho xe đưa 15 công dân về quê.

15 người đã được tỉnh Bình Thuận bố trí đưa lên xe về các tỉnh miền Trung - Ảnh: Người lao động

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, vào 22 giờ ngày 12/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện một xe đông lạnh đậu trong sân quán cơm M.T nằm gần Quốc lộ 1 ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn. Làm việc với tài xế Lê Văn Tuấn để xem xét giấy tờ liên quan, tổ tuần tra phát hiện có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra.

Khi cửa sau thùng xe mở ra, tổ tuần tra chứng kiến có 15 người bên trong, một số người đang có dấu hiệu khó thở. Sau đó, tổ tuần tra đã áp tải xe và hành khách về bàn giao cho chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) để làm việc.

Chiếc xe đông lạnh chở 15 người thông chốt kiểm dịch - Ảnh: VietNamNet

Tài xế Lê Văn Tuấn khai nhận đã đón số hành khách trên tại Bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) từ 2 xe 7 chỗ để chở qua chốt kiểm dịch, với giá 700.000 đồng/ người. Theo thỏa thuận, sau khi xe đông lạnh qua chốt, 2 xe 7 chỗ sẽ đến đón các hành khách này tại điểm hẹn.

Từ lời khai của tài xế Tuấn, sau đó tổ tuần tra CSGT phát hiện hai xe 7 chỗ đang chờ đón khách từ xe đông lạnh. Trước khi đón khách, 2 tài xế xe 7 chỗ đã thuê xe đông lạnh của Tuấn chở người hòng né chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức.