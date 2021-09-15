Hà Tĩnh không tổ chức đón công dân trốn trong xe đông lạnh về quê: 'Nếu làm bùng phát dịch bệnh sẽ bị khởi tố'

Xã hội 15/09/2021 10:46

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh sẽ không tổ chức đi đón công dân vi phạm quy định, trốn trong xe đông lạnh để về quê.

Sáng 15/9, trao đổi với VietNamNet, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh sẽ không tổ chức đón công dân vi phạm trốn trong xe đông lạnh “thông chốt” về quê.

Chúng tôi sẽ không tổ chức đón những người này. Nếu đón phải có chủ trương, tỉnh phải xin Thủ tướng Chính phủ…. Những công dân này vi phạm, vượt chốt về. Nếu về đến địa phương làm bùng phát dịch bệnh sẽ bị khởi tố hình sự”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, trường hợp tỉnh Bình Thuận bố trí chở những công dân về tận nơi thì Hà Tĩnh sẽ đưa những công dân này đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch.

Hà Tĩnh không tổ chức đón công dân trốn trong xe đông lạnh về quê: 'Nếu làm bùng phát dịch bệnh sẽ bị khởi tố' - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận trao giấy xét nghiệm Covid-19 cho 15 người trước khi lên xe về quê - Ảnh: VOV

  Trong một diễn biến liên quan, theo Người lao động, cũng trong sáng 15/9, tỉnh Bình Thuận bố trí đưa 15 người, trong đó có 1 trẻ em, lên xe khách tại cơ sở cách ly tập trung số 5 ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để về quê. Xe 41 giường nằm dự kiến sẽ đưa những người này về 3 tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như ăn uống dọc đường được UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ. Trước đó, 15 người đã được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Cũng theo nguồn tin trên, tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn gửi cho 3 tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An để phối hợp tổ chức đưa đón các công dân về địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận cũng thông báo cho Công an các tỉnh từ Ninh Thuận tới Nghệ An tạo điều kiện cho xe đưa 15 công dân về quê.

Hà Tĩnh không tổ chức đón công dân trốn trong xe đông lạnh về quê: 'Nếu làm bùng phát dịch bệnh sẽ bị khởi tố' - Ảnh 2
15 người đã được tỉnh Bình Thuận bố trí đưa lên xe về các tỉnh miền Trung - Ảnh: Người lao động

 Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, vào 22 giờ ngày 12/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện một xe đông lạnh đậu trong sân quán cơm M.T nằm gần Quốc lộ 1 ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn. Làm việc với tài xế Lê Văn Tuấn để xem xét giấy tờ liên quan, tổ tuần tra phát hiện có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra.

Khi cửa sau thùng xe mở ra, tổ tuần tra chứng kiến có 15 người bên trong, một số người đang có dấu hiệu khó thở. Sau đó, tổ tuần tra đã áp tải xe và hành khách về bàn giao cho chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) để làm việc.

Hà Tĩnh không tổ chức đón công dân trốn trong xe đông lạnh về quê: 'Nếu làm bùng phát dịch bệnh sẽ bị khởi tố' - Ảnh 3
Chiếc xe đông lạnh chở 15 người thông chốt kiểm dịch - Ảnh: VietNamNet

 Tài xế Lê Văn Tuấn khai nhận đã đón số hành khách trên tại Bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) từ 2 xe 7 chỗ để chở qua chốt kiểm dịch, với giá 700.000 đồng/ người. Theo thỏa thuận, sau khi xe đông lạnh qua chốt, 2 xe 7 chỗ sẽ đến đón các hành khách này tại điểm hẹn.

Từ lời khai của tài xế Tuấn, sau đó tổ tuần tra CSGT phát hiện hai xe 7 chỗ đang chờ đón khách từ xe đông lạnh. Trước khi đón khách, 2 tài xế xe 7 chỗ đã thuê xe đông lạnh của Tuấn chở người hòng né chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức.

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