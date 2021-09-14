Người phụ nữ được cho là F0 'tơ hớ' phơi nắng trên sân thượng, bị hàng xóm gắt gỏng vẫn nằm lì, nghe đáp trả mà 'hạn hán lời'

Khi được hàng xóm nhắc nhở cần phải cách ly trong nhà thì người phụ nữ được cho là F0 tỉnh bơ đáp: "Nằm phơi nắng xíu thôi".

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội TikTok vào hồi cuối tháng 8, ghi lại cảnh một người phụ nữ leo lên sân thượng chung cư nằm phơi nắng. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người quay clip không tiết lộ, người phụ nữ kia là F0. Quan sát đoạn clip có thể thấy, dù trời đang nắng gắt nhưng người phụ nữ được cho là F0 lại mang thảm trải ra giữa sân thượng. Chị ta nằm sấp xuống, vén quần áo lên cao, để lộ cả tấm lưng trần, dùng nón che mặt rồi thản nhiên nằm phơi nắng. Bên cạnh còn có một lon nước giải khát để uống phòng khi khát.

Người phụ nữ được cho là F0 lấy nón che mặt, thản nhiên nằm phơi nắng - Ảnh: Cắt từ clip Bức xúc trước hành động của chị này, một người phụ nữ đã lên tận nơi nhắc nhở: “Chị dương tính thì chị phải chịu ở nhà. Hồi tối công an nói chị sao? Nói không buôn bán, không được ra khỏi nhà đúng không? Mà giờ chị lên đây chị phát tán (virus) như vậy”, người phụ nữ nói. Tuy nhiên, đáp lại là thái độ dửng dưng của "chị đại" được cho là F0: “Chị lên đây nằm phơi nắng xíu”. Lúc này, người quay clip liền phản pháo: “Phơi nắng thì mặc quần áo vô”. Đến lúc này, chị ta mới kéo quần áo xuống, nhưng không hề có ý định đứng dậy về nhà.

Tức tối, người phụ nữ tiếp tục chỉ trích: “Người ta đã nói với chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn không thực hiện, bây giờ tự chị bị rồi chị còn đổ thừa ai. Em nhắc chị từ hồi trước, nhắc chị đeo khẩu trang vô mà chị còn quay lại chửi em, nói em”. Dù vậy, người phụ nữ được cho là F0 vẫn cố cãi cự. Thậm chí, khi bị đối phương dọa báo công an thì chị ta vẫn thản nhiên nằm đó. Mặc ai nói gì nói, chị vẫn muốn "nằm xíu" - Ảnh: Cắt từ clip Khi đoạn clip được chia sẻ, một cư dân mạng cho biết, trường hợp này xảy ra ở chung cư nhà anh. “Gia đình cô áo cam là F0, hiện cách ly tại nhà nhưng cô vẫn đi siêu thị, đi tập thể dục, đi lung tung rất nhiều nơi, cư dân đã báo ban quản lý, công an”, tài khoản này chia sẻ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thực hư sự việc này xảy ra ở đâu, thời gian chính xác là lúc nào, người phụ nữ nằm phơi nắng kia có đúng là F0 hay không nhưng đa phần đều tỏ ra bức xúc trước hành động của chị này. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều người cũng nhắc nhở nhau cần nâng cao ý thức phòng chống Covid-19, trước hết là để bảo vệ bản thân, sau là giữ gìn sự an toàn cho cộng đồng.

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