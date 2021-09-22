Theo như camera nhà dân ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 21/9 ngay trước ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, một người phụ nữ mặc áo mưa đi xe máy qua đoạn đường giao nhau thì bất ngờ bị một xe máy đi hướng khác phóng nhanh đâm trực diện. Cú đâm quá mạnh khiến cả hai phương tiện gần như vỡ vụn, người điều khiển xe ngã văng ra đường. Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra rất nhiều người dân đi qua không ai dừng lại hỗ trợ các nạn nhân trong lúc nguy kịch.

Theo người đăng tải vụ việc cho biết, 2 người bảo vệ của một cơ quan gần đó đã gọi xe cứu thương đưa nạn nhân vào viện.

Người đi đường thờ ơ mặc cho nạn nhân nằm bất động - Ảnh: Cắt từ clip

Mặc dù hiện tại chưa biết sức khỏe của người phụ nữ này ra sao, song chính thái độ lạnh lùng của những người đi qua đường đã khiến nhiều người dùng mạng bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích gay gắt sau khi clip vụ việc được đăng tải.

Còn nhớ cách đây không lâu, cư dân mạng cũng từng "dậy sóng" trước sự việc tương tự. Một cô gái bị tai nạn nằm bất động tại Q.Tân Phú (TP.HCM) vào sáng sớm nhưng người qua đường không ai đoái hoài.

Cụ thể, đoạn clip được trích từ camera giám sát đặt trước nhà người dân. Theo đó, vào khoảng 3 giờ 12 phút ngày 25/6, một chiếc taxi đang di chuyển đến giao lộ (ngã ba) và rẽ trái thì từ phía sau 2 người đi trên xe máy đột nhiên va chạm mạnh vào phần đầu của taxi.

Cảnh cô gái nằm bất động trên vỉa hè giữa đêm sau vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Hậu quả 2 người này cùng chiếc xe máy bị văng mạnh lên lề đường và nằm bất động. Ngay sau đó, tài xế taxi đánh lái cho xe tấp gần vào về và xuống xe quan sát tình hình. Khi tài xế này bước lại gần, 1 người nằm bất động, còn người kia liên tục bị co giật sau cú va chạm.

Khoảng vài giây sau, tài xế taxi lập tức lên xe và rời khỏi hiện trường, bỏ mặt người bị nạn nằm bơ vơ ngay trên đường. Và hơn thế, một số người đi đường và người dân xung quanh khi phát hiện ra nhưng không ai tiến lại giúp đỡ mà chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi.

Xem đoạn clip dài hơn 10 phút, nhiều người sững sờ bởi không thấy có ai đến giúp đỡ nạn nhân mặc dù có lúc người bị nạn loạng choạng bước ra giữa đường để tìm sự trợ giúp. Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện làn sóng tranh luận với hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người lên án hành động của tài xế taxi và không đồng ý với thái độ quá thờ ơ của người xung quanh đối với nạn nhân.

Không thể phủ nhận một thực tế là có nhiều người tham gia giao thông rất muốn cứu người nhưng lại sợ phiền hà. Điều này dễ nhìn thấy trong những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ có người gây tai nạn bỏ chạy, tai nạn xảy ra trên đoạn đường vắng thì những ai đến cứu giúp nạn nhân sau đó thường gặp rắc rối. Thế nhưng, ngoảnh mặt bỏ đi khi chứng kiến một người đang rơi vào nguy kịch, thế chẳng phải là quá đỗi nhẫn tâm hay sao?