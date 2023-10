NÓNG: Địa phương đầu tiên tại TP.HCM đề xuất cho học sinh trở lại trường sau 30/9

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Sở GD-ĐT đề xuất phương án mở cửa lại trường học ở TP.HCM. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM để mở cửa trở lại các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế, cần tính toán cho học sinh quay lại trường. Đây là điều kiện rất quan trọng giúp sớm ổn định, để người lớn yên tâm đi làm. Mặt khác tận dụng “khoảng thời gian vàng” để học sinh được học trực tiếp vừa là điều kiện rất cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa là điều kiện cơ bản để ổn định xã hội.

Khi TP Thủ Đức và các quận, huyện được xác định là an toàn trong phòng, chống Covid-19 theo các tiêu chí chung của thành phố, UBND cấp quận, huyện xây dựng kế hoạch mở cửa trường học với các yêu cầu cơ bản. Cụ thể là: địa phương phải xác định là an toàn trong phòng, chống Covid-19; Cơ sở giáo dục được đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học; Đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần; Chỉ tổ chức học trực tiếp cho những học sinh trong địa bàn và trên tinh thần tự nguyện.

Ngoài ra vẫn tiếp tục tổ chức tốt dạy – học trên môi trường internet, qua truyền hình… để đáp ứng yêu cầu của những học sinh không thể học trực tiếp cũng như bổ trợ, song hành cùng học trực tiếp trên lớp.

Theo đánh giá của Bộ Y tế thì hiện nay Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ ở TP.HCM đã đạt tiêu chí vùng xanh trong chống dịch Covid-19.