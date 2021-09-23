Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai'

Xã hội 23/09/2021 20:54

Trong lúc dân tình đang bàn tán xôn xao thông tin khu du lịch Đại Nam sắp được chuyển nhượng sang chủ mới thì nữ đại gia 50 tuổi đã lên tiếng về mọi việc.

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bà Phương Hằng và chồng sẽ bán khu du lịch Đại Nam - tâm huyết cả đời của 2 vợ chồng đại gia đình đám.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc có rất nhiều phản hồi về chuyện khu du lịch này trên Google. Cụ thể, ở một số bài đánh gia liên quan đến địa điểm nói trên đã xuất hiện những chiếc "còm" tiết lộ khu du lịch sẽ được chuyển ngượng cho chủ mới.

Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai' - Ảnh 1
Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai' - Ảnh 2
Một vài phản hồi từ chủ sở hữu phía dưới đánh giá về KDL Đại Nam trên Google - Ảnh: Internet

 Trước những thông tin không xác thực, mới đây nữ đại gia 50 tuổi đã lên tiếng về mọi việc. Bà cho hay việc bị đồn bán tài sản nói trên đã diễn ra cả chục năm nay rồi. Tuy nhiên, bà khẳng định đó là tài sản cá nhân nên muốn bán hay không cũng là quyền của mình.

"Của người ta, người ta bán không liên quan gì đến ai. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh đang khó khăn nên nếu có bán cũng là chuyện thường tình", bà Phương Hằng cho biết.

 

Lời chia sẻ không phủ nhận cũng không khẳng định nói trên khiến người nghe càng hoang mang hơn. Nhưng sự thật bà Hằng có bán tài sản hay không, hãy chờ đợi thời gian trả lời.

Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai' - Ảnh 3
Bà Phương Hằng trả lời về tin đồn bán khu du lịch Đại Nam - Ảnh: FBNV

 Trước đó, trong một livestream cách đây vài tháng, nữ đại gia Bình Dương cũng từng úp mở chuyện sẽ đóng cửa công trình tâm huyết của bản thân.

Bà tâm sự đã suy nghĩ rất nhiều và có thể sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, vợ chồng bà sẽ dừng mọi hoạt động kinh doanh để sang nước ngoài sinh sống vì không thể chịu đựng thêm việc bị sỉ nhục.

 "Họ giẫm đạp lên tôi không thương tiếc. Mệt mỏi đến mức tôi là người mạnh mẽ như thế này mà cũng phải rơi nước mắt. Tôi thậm chí còn muốn bán hết công ty, thậm chí không muốn sống ở Việt Nam nữa. Tôi đã hy sinh rất nhiều, nhưng tôi quá đau lòng.

 

Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai' - Ảnh 4
Bà Phương Hằng từng bật khóc trong một livestream, muốn đóng cửa Đại Nam vì quá mệt mỏi - Ảnh: Internet

 Tôi không phải người dễ khóc nhưng đôi khi nước mắt cũng giúp tôi vơi đi đau buồn. Có khi hết dịch, vợ chồng tôi sẽ đi khỏi Việt Nam vì chúng tôi thực sự không chịu đựng nổi sự chà đạp nữa. Tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện, tôi sẽ rời đi trong danh dự, rời khi trong sự kiêu hãnh. Tôi không còn chút nhuệ khí nào. Khóc là hèn, nhưng đó chính là giọt nước tràn ly. Những đứa con của tôi bị tổn thương quá nhiều, bởi mẹ của nó là người tốt nhưng tại sao bị người ta chửi nhiều đến thế. Hay là tôi cứ giả ngu si để hưởng thái bình hả mọi người?", bà chủ Đại Nam nghẹn ngào chia sẻ. 

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