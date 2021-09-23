Vũ Hà tuyên bố 'chắc nịch' trước tin đồn Hoài Linh rút đơn kiện nữ CEO, tiết lộ động thái 'cứng rắn' của Mr. Đàm

Những chia sẻ của Vũ Hà xoay quanh cuộc chiến pháp lý của Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh với nữ CEO Đại Nam gây chú ý.

Cuộc chiến pháp lý giữa Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh và một số nghệ sĩ với nữ CEO Đại Nam đang là chủ đề gây sốt trên mạng xã hội. Sau thời gian dài giữ im lặng hoặc phản ứng nhẹ nhàng, cuối cùng giờ đây các nghệ sĩ đã đồng loạt đệ đơn lên Bộ Công an hoặc Công an TP.HCM. Trong số đó, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Không ít người tỏ ra bất ngờ khi Hoài Linh giữ im lặng trong nhiều tháng qua nhưng lại âm thầm gửi đơn tố cáo. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi chưa công khai sao kê mà tập trung cho vụ kiện này.

NSƯT Hoài Linh kiện nữ CEO Đại Nam - Ảnh: Internet Tối 22/9, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin NSƯT Hoài Linh rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Chuyện này khiến cộng đồng mạng khá hoang mang, liên tục thắc mắc lý do khiến nam danh hài đổi ý. Trước những đồn đoán của dư luận, mới đây Vũ Hà – bạn thân Đàm Vĩnh Hưng đã có câu trả lời chắc chắn cho chuyện này. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi liệu có phải Hoài Linh đã rút đơn kiện, Vũ Hà ngay lập tức phủ nhận: “Tin vịt!!!”. 2 chữ ngắn gọn đủ để giải đáp những hoài nghi. Như vậy nam danh hài sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện này.

Vũ Hà khẳng định thông tin Hoài Linh rút đơn kiện chỉ là "tin vịt" - Ảnh chụp màn hình FBNV Bên cạnh đó, trước những thắc mắc của cư dân mạng về sự "trong sạch" của các nghệ sĩ, bạn thân Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân. Cụ thể, khi một cư dân mạng mỉa mai: “Lỡ Bộ Công an vào bế hết nghệ sĩ đi thì anh có buồn không? Em hỏi thật và trong sáng anh nhé”. Vũ Hà bình thản đáp: “Đứa nào có tội thì bị bế đi thôi! Riêng ĐVH thì không nhé!”. Nam ca sĩ thẳng thắn đưa quan điểm về sự minh bạch của nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình FBNV Tuy vậy, dù ai "nói ngả nói nghiệng", Vũ Hà vẫn luôn đặt niềm tin vào Mr. Đàm. Khi một người khác lại hỏi: “Lỡ Hưng thua anh có buồn không hả?”. Vũ Hà khẳng định chắc nịch: “Không bao giờ thua! Vì đã sao kê! Kiểm toán đầy đủ!!”. Vũ Hà đặt trọn niềm tin vào Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình FBNV Trong một diễn biến liên quan, trưa 23/9, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với báo Thanh Niên, tiết lộ thêm thông tin quan trọng liên quan đến ồn ào từ thiện của mình. Nam ca sĩ nói: “Chúng tôi đã mời công ty kiểm toán làm việc để làm rõ số tiền từ thiện. Như những ồn ào trước đó, các công ty bị tấn công bởi dân mạng, chính vì thế chúng tôi không thể công bố đơn vị cũng như những việc liên quan mà chúng tôi đang làm. Những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chúng tôi cũng xin phép từ chối chia sẻ thêm”. Hiện tại, những thông tin xoay quanh về cuộc chiến pháp lý giữa giới nghệ sĩ và bà chủ Đại Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận.

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