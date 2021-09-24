TP.HCM: Làm rõ clip nhóm người hung hăng vác ghế đánh túi bụi nhân viên y tế gây bức xúc

Xã hội 24/09/2021 17:11

Nhóm người được cho là trong một gia đình cùng 2 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm xô xát với nhau.

Chiều 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người được cho là trong cùng một gia đình xô xát với hai người mặc áo bảo hộ y tế gây xôn xao.

Trong đoạn clip, nhóm 4-5 người dân xảy ra cự cãi với một nhóm người mặc áo bảo hộ đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau đó, nhóm người trong gia đình đã xông vào đánh, xô xát với nhóm người mặc áo bảo hộ y tế. Đỉnh điểm, một người phụ nữ còn dùng bàn, ghế tấn công gây bức xúc.

TP.HCM: Làm rõ clip nhóm người hung hăng vác ghế đánh túi bụi nhân viên y tế gây bức xúc - Ảnh 1
TP.HCM: Làm rõ clip nhóm người hung hăng vác ghế đánh túi bụi nhân viên y tế gây bức xúc - Ảnh 2
Nhóm người xô xát với 2 nhân viên y tế - Ảnh: Cắt từ clip

 Nhận được tin báo, Công an đã có mặt tại hiện trường, xử lý và giải quyết, đã mời tất cả những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại một con hẻm thuộc địa bàn phường 4, quận 8.

Đồng thời xác nhận trên báo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Đoàn Phi Phượng – Chủ tịch UBND phường 4, quận 8 xác nhận, clip đang lan truyền trên mạng xảy ra trên địa bàn.

Hiện công an đang khẩn trương làm việc với các bên liên quan nên chưa xác định nguyên nhân chính thức ra sao, hướng xử lý, sau khi có kết quả cuộc làm việc đơn vị sẽ thông tin đến báo chí, tránh những thông tin xuyên tạc gây dư luận không tốt”, bà Phượng nói.

TP.HCM: Làm rõ clip nhóm người hung hăng vác ghế đánh túi bụi nhân viên y tế gây bức xúc - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

 Một nhân chứng tại hiện trường kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 24/9 tại hẻm 608 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Thời điểm trên, hai nhân viên y tế xuống hẻm trên để thực hiện lấy mẫu. “Gia đình chú đó không muốn để nhân viên y tế test, họ muốn tự test. Sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột như trong clip”, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời người này. 

Cũng thông tin với nguồn trên, ông Nguyễn Nha Kha, Chánh văn phòng HĐND & UBND quận 8 xác nhận có xảy ra sự việc. Hiện Đội điều tra tổng hợp Công an quận 8 đang thụ lý, điều tra. “Phường đang đợi kết quả điều tra của công an để làm báo cáo cho Uỷ ban quận”, ông Kha cho biết.

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