Những người bị hành hung là nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở TP.HCM.

Sự việc nhóm người hành hung 2 nhân viên y tế tại TP.HCM đang khiến dư luận vô cùng. Mới đây, thông tin về vụ việc, VTC News cho biết, vụ xô xát xảy ra trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển phường 4, quận 8. Những người bị hành hung là nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Nhận được tin báo, Công an Phường 4 đã cử tổ công tác đến hiện trường mời những người liên quan về trụ sở để làm việc. Nhóm người hành hung nhân viên y tế tại TP.HCM - Ảnh: Cắt từ clip Qua làm việc ban đầu, Tổ nhân viên y tế lấy mẫu cộng đồng bao gồm 3 người, trong đó có 2 người là tình nguyện viên và 1 bác sĩ tình nguyện thuộc đoàn bác sĩ tỉnh Bến Tre. Nhóm hành hung các nhân viên y tế gồm có 3 người. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do những người này mâu thuẫn với tổ y tế về việc lấy mẫu và sau đó xảy ra xô xát.

Cụ thể, khu vực này là "vùng vàng", người dân được phát mẫu test tận nhà để tự lấy mẫu. Sau khi các nhân viên y tế đi lấy các mẫu tự test của người dân thì gia đình này trả lại bộ test còn nguyên, ko có mẫu test nên nhân viên y tế nói sẽ lấy mẫu giúp gia đình và từ đó xảy ra cự cãi rồi xảy ra mâu thuẫn. Trước đó, vào chiều 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip khoảng 46 giây ghi lại cảnh 3 người dân hành hung 2 nhân viên y tế tại một con hẻm trên địa bàn TP.HCM. Clip này nhanh chóng thu hút rất đông xem, chia sẻ và bình luận.

Theo nội dung clip, hai người mặc đồ bảo hộ y tế liên tục bị 3 người chửi bới, dùng ghế, bàn nhựa đánh vào người. Một số người dân chứng kiến quay lại clip trên và liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết. Xác nhận trên báo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Đoàn Phi Phượng – Chủ tịch UBND phường 4, quận 8 xác nhận, clip đang lan truyền trên mạng xảy ra trên địa bàn. Lực lượng chức năng có mặt xử lý sự việc ngay sau đó - Ảnh: Báo Công luận Một nhân chứng tại hiện trường kể lại trên báo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 24/9 tại hẻm 608 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Thời điểm trên, hai nhân viên y tế xuống hẻm trên để thực hiện lấy mẫu. “Gia đình chú đó không muốn để nhân viên y tế test, họ muốn tự test. Sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột như trong clip”, người này nói. Cũng thông tin với nguồn trên, ông Nguyễn Nha Kha, Chánh văn phòng HĐND & UBND quận 8 xác nhận có xảy ra sự việc. Hiện Đội điều tra tổng hợp Công an quận 8 đang thụ lý, điều tra. “Phường đang đợi kết quả điều tra của công an để làm báo cáo cho Uỷ ban quận”, ông Kha cho biết. Hiện, Công an Phường 4 đang làm rõ hành vi của những người này để xử lý theo quy định của pháp luật.

TP.HCM: Làm rõ clip nhóm người hung hăng vác ghế đánh túi bụi nhân viên y tế gây bức xúc Nhóm người được cho là trong một gia đình cùng 2 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm xô xát với nhau.

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