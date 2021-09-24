3 cháu bé đã bị đất cát vùi lấp tử vong vì chơi trò đào hầm trú ẩn tại khu vực có taluy kè vách núi tại xã Đa Long (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin trên Thanh Niên chiều 24/9, Công an H.Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã Đa Long (Đam Rông) vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 trẻ em tử vong rất thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/9, các em Liêng Hót Na Than (7 tuổi), Liêng Hót Hữu Thọ (10 tuổi, cùng ngụ thôn 2, xã Đạ Long, H.Đam Rông) và em K’Hiếu (họ hàng với em Na Than, ngụ xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) cùng nhau đi chăn bò tại tiểu khu 66 (khu vực giáp đường liên xã Đạ Long và Đạ Tông). Tại đây, các em vào hốc bờ taluy cùng nhau đào hầm chơi đùa. Sau khi đào sâu vào bờ taluy cao, đất cát bên trên bất ngờ ập xuống, vùi lấp cả 3 em.

Khoảng 11 giờ, khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Sau khoảng 20 phút đưa được các nạn nhân ra ngoài cấp cứu nhưng lúc này cả 3 em đều tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 cháu bé bị đất cát vùi lấp tử vong - Ảnh: Zing

Zing cho biết thêm, theo lời Chủ tịch UBND huyện Đam Rông thì trước thời điểm xảy ra vụ việc, trời không có mưa và đã có người lớn đi ngang qua, nhắc nhở các em không chơi đùa dưới taluy. Tuy nhiên sau đó vụ việc đau lòng đã xảy ra.

“Gia đình em Liêng Hót Na Than và Liêng Hót Hữu Thọ là hộ nghèo. Bước đầu địa phương đã hỗ trợ 18 triệu đồng cho mỗi gia đình. Còn người thân nạn nhân ở huyện Lâm Hà hỗ trợ 2 triệu đồng”, ông Đồng thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được điều tra, làm rõ.

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