NÓNG: Hà Nội thông tin về nam công nhân bị tai nạn lao động tử vong, xét nghiệm mắc Covid-19

Xã hội 25/09/2021 11:19

Bị tai nạn lao động và tử vong vào chiều 23/9, sau khi vào viện, người đàn ông ở huyện Thanh Oai được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 24/9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin trên Tiền Phong sáng 25/9, một lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, trường hợp ông L.D. (sinh năm 1956) là công nhân xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh (Hoài Đức), có địa chỉ ở xóm Phúc Đường (thôn Bãi 1, xã Cao Viên) đã tử vong trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào chiều 23/9, ông D. bị tai nạn lao động và tử vong tại công trường xây dựng, sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 24/9, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội thông báo người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2.

Báo Lao động dẫn tin từ lãnh đạo huyện Thanh Oai, ngay trong đêm 24/9, lực lượng chức năng đã truy vết được 24 trường hợp F1 và cho đi cách ly, tiến hành phong tỏa, khử khuẩn và lấy mẫu gộp 250 người thuộc các gia đình đối tượng liên quan. Qua kiểm tra ban đầu, những người này đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Liên quan đến một số thông tin về đám tang của ông D. tại địa phương, lãnh đạo huyện cho hay, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình, đưa thi thể ông D. đi hỏa táng và không tổ chức đưa, đón. Đồng thời, thực hiện các công việc phòng, chống dịch theo đúng quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế.

NÓNG: Hà Nội thông tin về nam công nhân bị tai nạn lao động tử vong, xét nghiệm mắc Covid-19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Về nguồn lây của trường hợp này, lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin trên Nhịp sống Việt/ Tổ quốc, do bệnh nhân tử vong tại công trường xây dựng sau đó mới được phát hiện dương tính nên công tác truy vết đang gặp khó khăn và hiện chưa xác định được nguồn lây từ đâu.

Lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin, hiện vẫn đang phối hợp với y tế các địa phương liên quan truy vết các trường hợp liên quan, xử lý, phòng, chống dịch.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 24.9 đến 6h00 ngày 25.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 04 ca mắc mới đều đã được cách ly. Phân bố số ca mắc tại Hoàng Mai (02), Thanh Xuân (01), Sóc Sơn (01). Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (03), liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh (01).

Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29.4 là 3965 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2364 ca.

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