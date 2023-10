NÓNG: Công an TP.HCM phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên

Dẫn tin từ Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.