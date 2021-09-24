NÓNG: Công an TP.HCM phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Dẫn tin từ Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên.

Đến nay, do đã có kết luận giám định nên ngày 20/9/2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Công an TP.HCM cũng thông báo đến bà Hằng về việc phục hồi điều tra này.

Quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trước đó, ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của vợ chồng ông Dũng và bà Hằng, Tổng giám đốc Công ty Đại Nam, do tin tưởng ông Yên tự nhận mình là người chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên vợ chồng ông đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Yên để làm từ thiện và xây chùa.

Theo bà Hằng, vợ chồng bà biết ông Yên có những hoạt động cứu chữa bệnh và từ thiện. Trong một lần ông Yên khám chữa bệnh và hoạt động thiện nguyện ở tỉnh Bình Dương đã tiếp xúc với lương y này. Sau đó, vợ chồng ông Dũng đã hỗ trợ ông Yên xây chùa, ủng hộ bão lụt.

Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo số tiền lớn - Ảnh: Internet

Cũng trong thời gian này, ông Yên tâm sự đang thiếu nợ nhiều người khi xây dựng nhiều chùa, hoạt động thiện nguyện, chữa bệnh miễn phí, trồng thuốc... Bà Hằng sau đó đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để trả nợ và làm thiện nguyện.

Số tiền bà Hằng đã chuyển cho ông Yên để xây chùa và làm từ thiện lên tới 3,8 tỉ đồng.

Cũng theo bà Hằng, bà đã chuyển 3,2 tỷ đồng khi ông Yên kêu gọi hỗ trợ bão lũ miền Trung nhưng sau đó phát hiện ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra còn phát hiện ông Yên không xây chùa, hoạt động thiện nguyện và trồng các vườn thuốc như đã nói. Do đó, bà Hằng tố cáo ông Yên đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng bà để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.