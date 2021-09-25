Tài xế xe tải bỏ đi sau khi test nhanh dương tính Covid-19, 1 giờ sau quay lại với 'danh tính' khác

Tài xế xe tải vào xét nghiệm khai tên giả, sau 2 lần test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì bất ngờ lên xe bỏ đi rồi quay trở tại với cái tên khác.

Thông tin trên báo Người lao động, tối 25/9, 1 tài xế chạy xe tải tới Bệnh viện Nhi Đức Tâm (TP Buôn Ma Thuột) để test nhanh Covid-19. Người này khai tên là P.T.P. (SN 1975, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Sau khi lấy mẫu test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên Bệnh viện Nhi Đức Tâm đã thông báo và yêu cầu tài xế vào khu vực cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Điều bất ngờ, sau khi được thông báo kết quả, người này nhanh chóng ra xe bỏ đi.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông đã chỉ đạo cho các xã, phường, Công an TP Buôn Ma Thuột để truy tìm. Đồng thời, báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh để chỉ đạo các huyện, thị xã trong tỉnh phối hợp truy tìm. Tuy nhiên, sau đó tài xế này đã quay lại bệnh viện nhưng khai tên khác tên ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Còn theo một lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đức Tâm, người này vào đăng ký test nhanh lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Đến 18 giờ 50 phút, có kết quả test nhanh lần 1 và 19 giờ có kết quả xét test nhanh lần 2, đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả, người này đã lên xe rời khỏi bệnh viện nên nhân viên y tế gọi vào số điện đăng ký thì được thông báo chủ số điện thoại không đi xét nghiệm. Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, người này đã quay lại bệnh viện nhưng lại khai 1 tên khác là L.C.T. (SN 1991, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

"Hiện tài xế này đang được cách ly tạm thời tại khu vực cách ly của bệnh viện. Đơn vị cũng đã lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk để xét nghiệm PCR" - Người lao động dẫn lời lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đức Tâm.

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