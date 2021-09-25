Theo ông Trần Thế Cương, 100% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT đang dạy học trực tuyến, với 100% học sinh tham gia. Sở đã xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 và báo cáo UBND thành phố. Trong đó, có kịch bản tổ chức cho học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 ở "vùng xanh" được đến trường học tập.

Theo thông tin từ Vietnamnet, mới đây, trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng lãnh đạo các Vụ bậc học, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết Sở đã xây dựng các kịch bản dạy học khác nhau để ứng phó với dịch Covid-19.

Sở GD-ĐT Hà Nội đang xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, áp dụng khi mở cửa trường học trở lại nếu điều kiện cho phép.

Dự thảo gồm 15 tiêu chí, với 3 giai đoạn: Trước khi học sinh đến trường, khi đến trường và kết thúc buổi học.

Các tiêu chí dự kiến như sau:

Trước khi học sinh đến trường

1. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

3. 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ giáo viên thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

4. 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

5. Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

6. Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

7. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Ảnh minh họa: Internet

Khi học sinh đến trường

8. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

9. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường.

10. Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

11. Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

12. Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

13. Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Khi học sinh kết thúc buổi học

14. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

15. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

Việc đánh giá và xếp loại an toàn trường học được tiến hành theo cách thức: mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn và ngược lại.

Đánh giá lần lượt, nếu đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học đó được đánh giá mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn (đồng thời khuyến nghị thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt).

Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.