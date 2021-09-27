Rùng mình lời khai ban đầu của hung thủ vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP.HCM: 'Không biết vì sao làm vậy'

Xã hội 27/09/2021 16:26

Tại đồn công an, Huy khai có mâu thuẫn với hàng xóm là anh V. rồi cự cãi xông vào đánh nhau, nhưng không biết vì sao mình lại lấy dao chém lìa đầu nạn nhân.

Mới đây, vụ án chấn động chém đứt lìa đầu người xảy ra ở quận 7 TP.HCM đã khiến dư luận không khỏi xôn xao suốt nhiều giờ qua. 

Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 27/9, Công an quận 7 (TP.HCM) lấy lời khai Trần Huy (SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng, trú quận 7) để điều tra, làm rõ hành vi "giết người".

Danh tính nạn nhân được xác định là ông V. (45 tuổi, ngụ hẻm 645), thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7). Hiện trường xảy ra án mạng là phòng trọ nơi nạn nhân thuê nuôi gà.

Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, tên này cho biết trước đó xảy ra mâu thuẫn nhỏ với ông V., cả hai đánh nhau và hắn dùng dao chém vào cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

 

Rùng mình lời khai ban đầu của hung thủ vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP.HCM: 'Không biết vì sao làm vậy' - Ảnh 1
Trần Huy tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

 Đáng chú ý, theo VnExpress, chiều muộn hôm qua (tức ngày 26/9), bị bắt về cơ quan điều tra sau khi sát hại dã man ông chủ tiệm tạp hoá, Huy có biểu hiện bất thường nên cảnh sát không thể lấy lời khai. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy anh ta âm tính với chất ma tuý, không uống rượu bia trước khi gây án.

Đến tối, Huy khai là hàng xóm của nạn nhân, trước đó có cãi vã qua lại vì mâu thuẫn nhỏ. Anh ta lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi ra tay tàn ác. "Hiện anh ta vẫn tỏ ra hoang mang, nói không hiểu tại sao lại hành động như vậy", VnExpress dẫn tin từ Công an TP HCM.

Rùng mình lời khai ban đầu của hung thủ vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP.HCM: 'Không biết vì sao làm vậy' - Ảnh 2
Hiện trường nơi tên Huy chém lìa đầu hàng xóm do mâu thuẫn - Ảnh: VTC News

 

Theo người dân sống tại hẻm 645, Trần Huy chuyển đến địa phương sinh sống cùng mẹ già và vợ con hơn 2 năm qua. Mẹ hắn vừa mới mất do COVID-19. Trước khi xảy ra án mạng, tên này và vợ thường xuyên mâu thuẫn nên người vợ dẫn con rời khỏi địa phương.

Trước đó, vào chiều 26/9, Huy và anh V. xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn tới đánh nhau tại căn nhà của Huy. Trong lúc bực tức, Huy dùng cây kiếm dài chém vào cổ ông V. dẫn tới đứt lìa phần đầu. Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi quay lại nhà khoá cửa.

Người dân phát hiện nên đã báo công an. Công an có mặt khuyên can Huy buông bỏ kiếm đầu thú nhưng Huy có biểu hiện tinh thần không bình thường và không chịu mở cửa. Hơn 1 giờ sau, Huy mở cửa và bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.

 

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