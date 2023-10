Trần Huy tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Đáng chú ý, theo VnExpress, chiều muộn hôm qua (tức ngày 26/9), bị bắt về cơ quan điều tra sau khi sát hại dã man ông chủ tiệm tạp hoá, Huy có biểu hiện bất thường nên cảnh sát không thể lấy lời khai. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy anh ta âm tính với chất ma tuý, không uống rượu bia trước khi gây án.

Đến tối, Huy khai là hàng xóm của nạn nhân, trước đó có cãi vã qua lại vì mâu thuẫn nhỏ. Anh ta lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi ra tay tàn ác. "Hiện anh ta vẫn tỏ ra hoang mang, nói không hiểu tại sao lại hành động như vậy", VnExpress dẫn tin từ Công an TP HCM.

Hiện trường nơi tên Huy chém lìa đầu hàng xóm do mâu thuẫn - Ảnh: VTC News

Theo người dân sống tại hẻm 645, Trần Huy chuyển đến địa phương sinh sống cùng mẹ già và vợ con hơn 2 năm qua. Mẹ hắn vừa mới mất do COVID-19. Trước khi xảy ra án mạng, tên này và vợ thường xuyên mâu thuẫn nên người vợ dẫn con rời khỏi địa phương.

Trước đó, vào chiều 26/9, Huy và anh V. xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn tới đánh nhau tại căn nhà của Huy. Trong lúc bực tức, Huy dùng cây kiếm dài chém vào cổ ông V. dẫn tới đứt lìa phần đầu. Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi quay lại nhà khoá cửa.

Người dân phát hiện nên đã báo công an. Công an có mặt khuyên can Huy buông bỏ kiếm đầu thú nhưng Huy có biểu hiện tinh thần không bình thường và không chịu mở cửa. Hơn 1 giờ sau, Huy mở cửa và bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.