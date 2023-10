Theo đó, từ tối 23/9 đến ngày 24/9, trên mạng xã hội xôn xao thông tin cũng như hình ảnh liên quan đến bé gái 15 tuổi bị hành hung, bị xịt hơi cay vào mặt gây tổn thương. Cộng đồng mạng rất bức xúc trước hành vi này. Thêm vào đó, việc đối tượng nghi vấn xịt hơi cay vào bé gái được cho là T.V.T (sinh năm 1995, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) – nguyên là công an nghĩa vụ của Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), người có nghi vấn liên quan đến vụ nữ sinh huyện Kiến Thụy tự tử - càng làm nhiều người bức xúc.

Tối ngày 24/9, nguồn tin của Lao Động cho biết, cơ quan công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi hành hung rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bé gái 15 tuổi, diễn ra trên địa bàn khu du lịch Đồ Sơn.

Tôi gọi báo công an. Sau khoảng 15 phút, công an có mặt, tôi đưa con vào Bệnh viện Đồ Sơn sơ cứu, rửa mắt, cho uống thuốc. Vì cháu đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi, nên tôi xin cho cháu về nhà. Sáng 24/9, cháu đến lớp bị đau đầu nên phải về nhà. Buổi chiều đi học lại, đến 3h chiều, cô giáo lại gọi, tôi đến đưa cháu về, và chở cháu lên Bệnh viện Việt Tiệp khám. Các bác sĩ cho cháu V nhập viện để theo dõi, điều trị"., chị S. kể lại với nguồn tin trên.

Nữ sinh phải nhập viện vì vết thương trên mặt - Ảnh: Internet

Bà S thông tin thêm, ngay trong tối 23/9, Công an quận Đồ Sơn đã có mặt, lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ việc. Cụ thể, lúc cháu V đi mua thuốc, đã bị nhóm của T.V.T đang ngồi ở nhà hàng H.L trêu chọc. Lúc này, T.V.T tiếp tục trêu cháu, bảo "đi chơi sẽ cho tiền…".

Khi bị cháu V phản ứng lại thì T.V.T và đối tượng đi cùng tên T đã bắt cháu V. quỳ xuống xin lỗi. Khi cháu không đồng ý xin lỗi thì đối tượng T. xông lên, đánh vào đầu cháu. Còn đối tượng T.V.T ra xe ôtô, lấy bình xịt hơi cay, đuổi theo và xịt vào mặt cháu.

Bà S cho biết, tối 24/9, bố mẹ của T.V.T có đến nhà xin lỗi và hòa giải, tuy nhiên gia đình đã báo công an nên sự việc để ngành chức năng giải quyết theo quy định.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết: Hiện Công an quận này không có người nào tên T.V.T. Cách đây nhiều năm, có một người tên T.V.T – công an nghĩa vụ, hiện đã ra khỏi ngành.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân ngày 24/9, đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.