Hải Phòng: Chọc ghẹo bất thành, gã trai cay cú xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi, lộ danh tính gây bức xúc?

Xã hội 25/09/2021 11:42

Theo lời nữ sinh, sau khi lớn tiếng yêu cầu nam thanh niên không được làm phiền thì bị chính người này hành hung rồi xịt hơi cay vào mặt ngay trên đường.

Tối ngày 24/9, nguồn tin của Lao Động cho biết, cơ quan công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi hành hung rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bé gái 15 tuổi, diễn ra trên địa bàn khu du lịch Đồ Sơn.

Theo đó, từ tối 23/9 đến ngày 24/9, trên mạng xã hội xôn xao thông tin cũng như hình ảnh liên quan đến bé gái 15 tuổi bị hành hung, bị xịt hơi cay vào mặt gây tổn thương. Cộng đồng mạng rất bức xúc trước hành vi này. Thêm vào đó, việc đối tượng nghi vấn xịt hơi cay vào bé gái được cho là T.V.T (sinh năm 1995, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) – nguyên là công an nghĩa vụ của Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), người có nghi vấn liên quan đến vụ nữ sinh huyện Kiến Thụy tự tử - càng làm nhiều người bức xúc.

Hải Phòng: Chọc ghẹo bất thành, gã trai cay cú xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi, lộ danh tính gây bức xúc? - Ảnh 1
Hiện trường bé gái bị nhóm thanh niên xịt hơi cay vào mặt - Ảnh: Cắt từ clip

 Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị S. (sinh năm 1971), trú tại tổ 7 phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, là mẹ của cháu H.T.T.V (sinh năm 2006) - bé gái bị xịt hơi cay vào mặt - cho biết: "Tối 23/9, tôi đi tiêm vaccine về, bị sốt, nên bảo con gái là cháu H.T.T.V đi mua thuốc hạ sốt. Cháu vừa về đến quán nhà (tại Khu 1 bến Thốc, Đồ Sơn) thì chạy đi chơi cùng 2 bạn gái.

Cháu mới đi được khoảng 2 - 3 phút, cách nhà 3-4 quán thì có người gọi điện báo tôi là cháu V. bị đánh. Tôi chạy ra thì thấy 3 thanh niên đi cùng một người phụ nữ. Tôi hỏi vì sao đánh con tôi thì một người đàn ông nói là “con bà hư thì tôi đánh. Bà thích gì…”. Lúc này, con gái tôi kêu là đau mắt, không nhìn thấy gì, tôi chưa kịp làm gì tiếp thì mấy thanh niên kia lên xe ôtô màu đỏ BKS 15A-752…. bỏ đi mất.

Tôi gọi báo công an. Sau khoảng 15 phút, công an có mặt, tôi đưa con vào Bệnh viện Đồ Sơn sơ cứu, rửa mắt, cho uống thuốc. Vì cháu đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi, nên tôi xin cho cháu về nhà. Sáng 24/9, cháu đến lớp bị đau đầu nên phải về nhà. Buổi chiều đi học lại, đến 3h chiều, cô giáo lại gọi, tôi đến đưa cháu về, và chở cháu lên Bệnh viện Việt Tiệp khám. Các bác sĩ cho cháu V nhập viện để theo dõi, điều trị"., chị S. kể lại với nguồn tin trên. 

Hải Phòng: Chọc ghẹo bất thành, gã trai cay cú xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi, lộ danh tính gây bức xúc? - Ảnh 2
Nữ sinh phải nhập viện vì vết thương trên mặt - Ảnh: Internet

 Bà S thông tin thêm, ngay trong tối 23/9, Công an quận Đồ Sơn đã có mặt, lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ việc. Cụ thể, lúc cháu V đi mua thuốc, đã bị nhóm của T.V.T đang ngồi ở nhà hàng H.L trêu chọc. Lúc này, T.V.T tiếp tục trêu cháu, bảo "đi chơi sẽ cho tiền…".

Khi bị cháu V phản ứng lại thì T.V.T và đối tượng đi cùng tên T đã bắt cháu V. quỳ xuống xin lỗi. Khi cháu không đồng ý xin lỗi thì đối tượng T. xông lên, đánh vào đầu cháu. Còn đối tượng T.V.T ra xe ôtô, lấy bình xịt hơi cay, đuổi theo và xịt vào mặt cháu.

Bà S cho biết, tối 24/9, bố mẹ của T.V.T có đến nhà xin lỗi và hòa giải, tuy nhiên gia đình đã báo công an nên sự việc để ngành chức năng giải quyết theo quy định.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết: Hiện Công an quận này không có người nào tên T.V.T. Cách đây nhiều năm, có một người tên T.V.T – công an nghĩa vụ, hiện đã ra khỏi ngành.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân ngày 24/9, đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. 

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