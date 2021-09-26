Lãnh đạo UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, sáng 25/9, chị M đi chợ bán cà chua. Đến 18h cùng ngày, gia đình không thấy chị về nên tổ chức tìm kiếm và báo với chính quyền địa phương. Chính quyền 2 xã Tây Trạch và Hòa Trạch đã huy động hơn 70 người, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân... tham gia tìm kiếm.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật, người phụ nữ không may gặp nạn là chị Dương Hồng M. (SN 1991), trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo báo Người lao động, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 9.

Hơn 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cánh đồng thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch. Theo nhận định, có thể chị M. khi đi qua ngầm tràn Song Chứa thuộc địa bàn thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch trong lúc mưa lớn, nước dâng cao đã bị nước lũ cuốn trôi.

Rất đông lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân - Ảnh:Người lao động

Cũng theo nguồn tin trên, hoàn cảnh của gia đình chị M hết sức khó khăn. Chị là nạn nhân chất độc Dacam/DIOXIN, chồng chị đang đi làm ăn xa nên chưa thể về nhà. Chính quyền xã Tây Trạch đã phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Cũng mới đây, VTC News đưa tin về sự việc 3 cha con ở Gia Lai bị nước cuốn trôi. Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 24/9, anh Lưu Đình Quỳnh (SN 1987, làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) chở theo 2 con nhỏ của mình là L.V.A.T. (SN 2015) và L.T.B.N. (SN 2017) đến thăm nhà bố vợ tại làng Tar (xã Kon Chiêng). Sau đó, khoảng từ 16h đến 21h ngày 24/9, anh Quỳnh chở 2 con đi về lại nhà mình ở làng Toak.

Đến 10h sáng 25/9, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu phát hiện xe máy của anh Quỳnh nằm giữa suối nên nghi có người bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo Gia Lai

Cùng thời điểm này, qua xác minh, biết anh Quỳnh và 2 con của anh không về nhà tại làng Toak nên lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức đi tìm.

Đến 16h30 ngày 25/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của anh Quỳnh bị cuốn trôi, mắc trên gốc tre nằm giữa dòng suối Pờ Yầu. Khoảng gần 1 tiếng sau mới đưa được thi thể anh Quỳnh lên bờ và mang về bàn giao cho gia đình.

Theo Báo Pháp luật, đến 8h30 hôm nay, 26/9, các lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể con trai anh Quỳnh. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.