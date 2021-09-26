Thương tâm thai phụ trẻ ở Quảng Bình bỏ mạng giữa dòng lũ dữ, thi thể được tìm thấy ở cánh đồng ngập nước

Xã hội 26/09/2021 13:47

Thời điểm gặp nạn, người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 9.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật, người phụ nữ không may gặp nạn là chị Dương Hồng M. (SN 1991), trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo báo Người lao động, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 9.

Lãnh đạo UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, sáng 25/9, chị M đi chợ bán cà chua. Đến 18h cùng ngày, gia đình không thấy chị về nên tổ chức tìm kiếm và báo với chính quyền địa phương. Chính quyền 2 xã Tây Trạch và Hòa Trạch đã huy động hơn 70 người, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân... tham gia tìm kiếm.

Hơn 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cánh đồng thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch. Theo nhận định, có thể chị M. khi đi qua ngầm tràn Song Chứa thuộc địa bàn thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch trong lúc mưa lớn, nước dâng cao đã bị nước lũ cuốn trôi.

 

Thương tâm thai phụ trẻ ở Quảng Bình bỏ mạng giữa dòng lũ dữ, thi thể được tìm thấy ở cánh đồng ngập nước - Ảnh 1
Rất đông lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân - Ảnh:Người lao động

 Cũng theo nguồn tin trên, hoàn cảnh của gia đình chị M hết sức khó khăn. Chị là nạn nhân chất độc Dacam/DIOXIN, chồng chị đang đi làm ăn xa nên chưa thể về nhà. Chính quyền xã Tây Trạch đã phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Cũng mới đây, VTC News đưa tin về sự việc 3 cha con ở Gia Lai bị nước cuốn trôi. Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 24/9, anh Lưu Đình Quỳnh (SN 1987, làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) chở theo 2 con nhỏ của mình là L.V.A.T. (SN 2015) và L.T.B.N. (SN 2017) đến thăm nhà bố vợ tại làng Tar (xã Kon Chiêng). Sau đó, khoảng từ 16h đến 21h ngày 24/9, anh Quỳnh chở 2 con đi về lại nhà mình ở làng Toak. 

Đến 10h sáng 25/9, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu phát hiện xe máy của anh Quỳnh nằm giữa suối nên nghi có người bị nước cuốn trôi.

Thương tâm thai phụ trẻ ở Quảng Bình bỏ mạng giữa dòng lũ dữ, thi thể được tìm thấy ở cánh đồng ngập nước - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo Gia Lai

 Cùng thời điểm này, qua xác minh, biết anh Quỳnh và 2 con của anh không về nhà tại làng Toak nên lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức đi tìm. 

Đến 16h30 ngày 25/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của anh Quỳnh bị cuốn trôi, mắc trên gốc tre nằm giữa dòng suối Pờ Yầu. Khoảng gần 1 tiếng sau mới đưa được thi thể anh Quỳnh lên bờ và mang về bàn giao cho gia đình. 

Theo Báo Pháp luật, đến 8h30 hôm nay, 26/9, các lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể con trai anh Quỳnh. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

 

Tài xế xe tải bỏ đi sau khi test nhanh dương tính Covid-19, 1 giờ sau quay lại với 'danh tính' khác

Tài xế xe tải bỏ đi sau khi test nhanh dương tính Covid-19, 1 giờ sau quay lại với 'danh tính' khác

Tài xế xe tải vào xét nghiệm khai tên giả, sau 2 lần test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì bất ngờ lên xe bỏ đi rồi quay trở tại với cái tên khác.

Xem thêm
Từ khóa:   bị lũ cuốn mất tích cứu người bị nước lũ cuốn lũ cuốn tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số