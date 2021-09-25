Đi test Covid-19 vẫn không quên 'tấu hài': Người phụ nữ nhận kết quả liền lí lắc nhảy múa từ đầu ngõ cho đến cửa nhà

Dù là hành động nhỏ nhưng đã tạo nên sự hứng thú cho mọi người. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười. Hầu hết mọi người đều nhận xét cô có biểu cảm rất hài hước, thú vị khi đi test Covid-19.

Theo người đăng tải đoạn clip thì người phụ nữ vừa test nhanh Covid-19 xong và cầm giấy kết quả âm tính. Bác gái này vui vẻ vừa đi vừa lắc người, nhảy múa trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh. Điệu nhảy tự chế của người phụ nữ khiến ai xem cũng cảm thấy vui vẻ, tích cực.

Có thể nói, trong một số hoàn cảnh nhất định, âm nhạc chính là "liều thuốc" tinh thần vô cùng tốt, giúp mọi người lấy lại sức sống, tinh thần để hoàn thành công việc. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp tại một số địa phương như hiện nay, việc nhân viên chống dịch sáng tạo ra những điệu nhảy thú vị không chỉ giúp họ trở nên vui vẻ hơn, mà còn khiến dân mạng cảm thấy tin tưởng vào quyết tâm chiến thắng của các "chiến sĩ áo xanh, áo trắng".

Vào tháng 6 vừa qua, đoạn clip về một cô gái mặc đồ bảo hộ, nhảy múa hồn nhiên khi phát hiện có tiếng nhạc đã được dân tình lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chia sẻ với truyền thông, nhân vật chính là chị T.T.K.D (sinh năm 1991, quê tại Bắc Giang) cho biết, clip được ghi lại trong lúc mọi người chờ trao quà hỗ trợ cho bà con ở một vùng dịch thuộc tỉnh Bắc Giang. Lúc này, nghe thấy âm thanh sôi động, chị đã không nghĩ ngợi gì mà thực hiện các động tác ngẫu hứng, tạo bầu không khí vui vẻ.

Hình ảnh này của cô gái trẻ từng gây "bão" một thời gian dài - Ảnh cắt từ clip

Và thật bất ngờ khi những khoảnh khắc thú vị của chị được một người gần đó quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, chính hình ảnh đáng yêu của 9X đã góp phần thổi lên ngọn lửa về sự lạc quan, thắp sáng niềm tin cho người dân trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.