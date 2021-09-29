Nạn nhân được cho là rơi từ tầng cao của tòa nhà văn phòng trong ngõ 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung xuống đất.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, khoảng 9h sáng 29/9, người dân tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động trên vỉa hè, dưới chân tòa nhà văn phòng tại đây. Khi người dân tiến lại gần thì phát hiện cô gái đã tử vong. Nghi vấn, nạn nhân có thể rơi từ tầng cao của tòa nhà nói trên xuống đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng lập tức tới phong toả hiện trường, phía trong thì ngành y tế đang tiến hành test kiểm tra Covid-19 cho nạn nhân.

Một cán bộ công an phường Thanh Xuân Trung thông tin với tờ báo trên, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Nạn nhân được cho là rơi từ lầu cao xuống đất tử vong - Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó không lâu, một tai nạn đau lòng tượng tự cũng xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội). Cụ thể, theo báo Người lao động, vào khoảng 22 giờ ngày 24-8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân), một cô gái trẻ bất ngờ rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân đã chạy ra ngoài và phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường xảy ra sự việc trên - Ảnh: Phapluatplus

Theo Phapluatplus, qua điều tra sơ bộ, bước đầu nguyên nhân vụ việc cho thấy nạn nhân sinh năm 2001, có mâu thuẫn với bố. Sau đó, cô gái này đi bộ từ tầng 17 lên tầng tum 23 của tòa nhà rồi nhảy xuống đất, dẫn đến tử vong thương tâm.

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