NÓNG: 13 tỉnh miền Tây đồng loạt kiến nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê, lo ngại nhiều F0 từ vùng dịch trở về

Xã hội 03/10/2021 13:15

Hàng nghìn người ùn ùn đổ về các tỉnh miền Tây quá đông gây ra tình trạng quá tải tại các khu cách ly tập trung, trong đó phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online trưa 3/10, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết ông cùng lãnh đạo 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê.

"Thời gian tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp", ông Lâu nói.

Ông Lâu cho biết những ngày qua, người dân từ các tỉnh, thành phố đổ về quê quá đông. Riêng đêm 2-10, có khoảng 20.000 người tự về quê, đông nghẹt một đoạn quốc lộ 1. "Như vậy chỉ trong vài ngày, đã có gần 30.000 người tự về quê. Năng lực tiếp nhận của Sóc Trăng chỉ khoảng chừng này, nếu bà con về thêm nữa, sẽ vỡ trận", ông Lâu nói.

 Trong khi đó, Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin từ ngành chức năng tỉnh An Giang cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ thì từ ngày 1/10 đến 5 giờ 55 phút ngày 3/10, tỉnh An Giang đã tiếp nhận hơn 11.200 công dân di chuyển bằng xe máy tự phát về quê. 

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho rằng hiện nay, tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, các ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng, đặc biệt các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây tại các huyện cù lao Phú Tân, Tân Châu và Chợ Mới. 

"Qua xét nghiệm, sàng lọc trong ngày 1/10 đã có trên chục trường hợp dương tính COVID-19. Việc về ồ ạt, tập trung như hiện nay rất nguy hiểm trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Nếu không khéo, cả vùng ĐBSCL sẽ trở thành vùng đỏ do dịch lây lan", Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

NÓNG: 13 tỉnh miền Tây đồng loạt kiến nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê, lo ngại nhiều F0 từ vùng dịch trở về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Còn ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho hay đến sáng nay ông vẫn đang ở chốt cửa ngõ Đồng Tháp. Trong đêm 2-10, có trên 15.000 người dân đổ về quê. Tính từ ngày 1-10 đến nay, Đồng Tháp đã tiếp nhận trên 20.000 người về quê.

Tại Cà Mau, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dũng cho biết trên Zing, có hơn 1.600 người về quê bằng xe máy được đưa vào các khu cách ly tập trung. Các khu cách ly của tỉnh này hiện có sức chứa gần 4.000 người.

Trong một diễn biến liên quan, theo ghi nhận từ Vietnamnet, tại Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cũng thông tin, tỉnh đã tiếp nhận khoảng 5.000 người tự phát về; trong đó, đã ghi nhận 3 ca F0.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, địa phương đã tiếp nhận khoảng 2.000 người. "Qua xét nghiệm, tỉnh đã ghi nhận các ca F0. Riêng số người về hôm qua (2/10) đang chờ kết quả xét nghiệm”, bà Thanh nói.

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