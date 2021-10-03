Từng bị khủng hoảng tinh thần sau khi tiêm liên tục 2 mũi vắc-xin, sức khỏe của cô giáo Quảng Bình hiện giờ ra sao?

Từ ngày 20/9, trường Tiểu học và THCS số 1 Trường Thủy cũng như các trường học tại Quảng Bình đã bước vào năm học mới với nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên vì khủng hoảng tinh thần sau vụ việc nên cô giáo L. đã phải xin ban giám hiệu nhà trường nghỉ phép ở nhà.

Sự việc một cô giáo ở Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc-xin cùng lúc gây xôn xao dư luận thời gian qua. Mới đây, thông tin trên báo Dân trí, sau vụ việc hy hữu, nữ giáo viên L.T.L. (trường Tiểu học và THCS số 1 Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) mặc dù không gặp vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe , tuy nhiên cô giáo này đã bị khủng hoảng tinh thần vì áp lực từ dư luận.

"Sự việc vừa rồi là một bài học đối với tôi, nhờ được mọi người cảm thông, chia sẻ nên tôi cũng không còn áp lực như trước. Bản thân tôi cũng mừng vì sức khỏe không bị ảnh hưởng sau 2 mũi tiêm liên tiếp đó và đã có thể trở lại với bục giảng", cô giáo L.T.L. chia sẻ trên Dân Trí.

Sau hơn 10 ngày nghỉ ở nhà và nhận được sự động viên từ đồng nghiệp, gia đình, đến nay nữ giáo viên đã ổn định lại tâm lý cũng như sức khỏe, vượt qua áp lực để trở lại với công việc chuyên môn của mình.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động dẫn từ báo cáo của Sở Y tế Quảng Bình, vào ngày 18/9, điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã tổ chức triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/9/2021 của Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện Lệ Thủy.

Từ 7h30 đến 8h30 tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho các đơn vị Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã: Trường Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Bản tường trình của cô L. - Ảnh: Người lao động

Theo tường trình của cô L., khoảng 7 giờ 30 ngày 18/9, Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy đã tổ chức cho các giáo viên trên địa bàn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy làm thủ tục tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng theo quy định.

Đúng lịch hẹn, cô L. có mặt tại điểm tiêm và mang theo 2 tờ giấy, gồm: Giấy tự nguyện kê khai tiêm vắc-xin và tờ giấy do bác sĩ khám xác nhận tiêm vắc xin để vào làm thủ tục tại bàn tiêm số 1. Sau khi tiêm, thay vì nộp giấy ở bàn cấp phát giấy chứng nhận và ngồi chờ 30 phút theo quy trình tiêm chủng thì nữ giáo viên này lại di chuyển sang bàn tiêm số 2.

"Dù vẫn biết là tiêm 2 mũi phải cách nhau, nhưng lúc đó tâm trạng tôi lo lắng, hồi hộp…, phần nữa lại đang có việc gia đình. Lúc này như ai xui khiến, tôi lại đi qua bàn tiêm số 2. Tôi tiếp tục đưa giấy và được tiêm tiếp mũi 2 luôn, lúc đó tôi mới giật mình và báo với cán bộ y tế" - cô L. trần tình.

Nữ giáo viên giải thích rằng do bản thân quá run sợ nên không để ý đến việc phải nộp giấy tại bàn chứng nhận mà tiếp tục di chuyển qua bàn số 2 để làm thủ tục tiêm và khẳng định không hề cố tình che giấu hay có chủ đích để tiêm 2 mũi cùng lúc, bởi cô hiểu rõ việc tiêm 2 mũi vắc-xin liên tục sẽ rất nguy hiểm.

Theo cô L. một số luồng thông tin nói cô có ý định gian dối để tiêm "4 mũi vắc-xin cùng lúc" là không đúng; việc này khiến bản thân cô L. từ hôm qua đến nay hết sức áp lực, bức xúc. Nữ giáo viên cũng đã làm tường trình sự việc để gửi lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy

Về phía cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng đã làm rõ nguyên nhân của sự việc nêu trên. Theo Sở Y tế Quảng Bình, nguyên nhân xảy ra sự cố là do cô Lê Thị L. là người được tiêm chủng, nhưng đã chưa tìm hiểu kỹ về các loại vắc xin phòng Covid-19, nhất là loại vắc xin AstraZeneca mà bản thân mình đang được tiêm.

Các nhân viên y tế tại đơn vị thực hiện tiêm chủng là Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã không kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tiêm chủng của trường hợp này. Bên cạnh đó, các bước trong quá trình thực hiện tiêm chủng chưa được kiểm soát chặt chẽ nên mới để xảy ra trường hợp nói trên.