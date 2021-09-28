Sở Y tế TP.HCM nói gì về thông tin ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer?

Sức khỏe 28/09/2021 22:17

Đại diện Sở Y tế TPHCM khẳng định cơ quan này chưa có văn bản chính thức yêu cầu ngừng tiêm lô vaccine Pfizer này.

Thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 28/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn TP.

Liên quan đến thông tin "ngừng tiêm vaccine Pfizer lô FK0112", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, khẳng định không có chuyện ngưng tiêm vaccine Pfizer. “Cho đến thời điểm này, Sở Y tế không có văn bản nào chỉ đạo ngưng tiêm vaccine Pfizer cả. Chúng ta đã nhận được 640.000 liều vaccine của Bộ Y tế phân bổ và hiện đang phân bổ cho các địa phương để tiếp tục tiêm” - báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời bà Mai. 

Theo bà Mai, đây là quá trình quản lý điều hành. Trong quá trình làm việc thấy có một số vấn đề cần chấn chỉnh lại thì Sở Y tế có cho ngưng vào sáng nay. “Đến thời điểm này, không có một văn bản nào yêu cầu ngưng. Chỉ có lệnh bằng miệng từ trên đối với với hệ thống y tế” - bà Mai nói thêm.

Sở Y tế TP.HCM nói gì về thông tin ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM, cho biết việc này là vấn đề công tác nội bộ qua việc rà soát lại Trạm Y tế lưu động, cũng như các điểm tiêm và tăng cường lực lượng cho xét nghiệm theo chỉ đạo của Ban Chi đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Kết hợp với đó là có kế hoạch mở rộng nâng tỷ lệ tiêm mũi 2 của TP.HCM lên, chứ không phải có văn bản chỉ đạo.

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, trưa 28/9, Trung tâm y tế các quận, huyện và TP.Thủ Đức bất ngờ nhận thông báo khẩn của Sở Y tế TP.HCM đề nghị ngưng tiêm lô vắc xin Covid-19 Pfizer - lô FK0112. Thời gian ngưng từ chiều 2/8 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, đến 17 giờ ngày 28/9, các trung tâm y tế trên địa bàn TP.HCM cho biết đã nhận được chỉ đạo mới của Sở Y tế TP.HCM cho phép tiếp tục tiêm vắc xin Pfizer - lô FK0112 sau khi hội đồng khoa học công nghệ đã xem xét.

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