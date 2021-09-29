Đà Nẵng lên 4 phương án cho học sinh trở lại trường, dự kiến từ 15-20/10 sẽ tổ chức dạy học trực tiếp

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại, dự kiến tổ chức dạy học trực tiếp từ 15 đến 20/10 tới.

Dẫn tin từ VnExpress, ngày 29/9, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, cho biết dự kiến từ ngày 15 đến 20/10, học sinh trở lại trường học tập trung.

Ngành giáo dục thành phố đã lên 4 phương án về việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại.

Phương án 1: Cho học sinh khối lớp 12 và 9 đi học lại.

Phương án 2: Các khối lớp 1, 6, 9 và 12 đi học trước.

Phương án 3 là học sinh khối THPT và lớp 9, 6, 1.

Phương án thứ 4 là toàn bộ học sinh đi học trở lại.

Thời gian thực hiện từ ngày 15 đến 20/10.

Theo ông Thành, việc áp dụng phương án nào tùy thuộc vào thực tế dịch Covid-19 tại địa bàn và thống nhất với Sở Y tế, được UBND TP cho phép.

Ảnh minh họa: Internet

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cho biết, đến nay 97% giáo viên trên địa bàn đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng Covid-19, số chưa tiêm còn lại chủ yếu là giáo viên đang mang thai, mắc bệnh nền đặc biệt hoặc ở ngoài tỉnh chưa về kịp.

"Đến thời điểm này các trường đã vệ sinh lớp học, sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại. Chương trình học của các em khi đi học tại trường sẽ nối tiếp với kiến thức học trực tuyến từ đầu năm học đến nay. Vấn đề còn lại là chốt thời gian khi nào tổ chức dạy học trực tiếp", ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin.

Theo thông tin từ Vietnamnet, để chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp, từ ngày 29/9 đến 6/10, UBND TP Đà Nẵng cho phép 17.000 người thuộc 46 tỉnh, thành được trở về lại TP. Trong số này có hơn 1.400 giáo viên, nhân viên, 7.910 học sinh, học viên và 7.670 người hỗ trợ.

Người trở về Đà Nẵng phải có tên trong danh sách do Sở GD-ĐT cung cấp.

Riêng người dân ở các tỉnh An Giang, Bình Dương, Đăk Lăk, Đăk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP.HCM phải được UBND TP Đà Nẵng xem xét, cho phép về trong đợt tiếp theo khi điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ thuận lợi hơn.

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