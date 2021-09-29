Vì sao ngày 28/9, TP.HCM chỉ ghi nhận 377 ca COVID-19 mới trong khi 1 ngày trước đó có hơn 4.100 bệnh nhân mới?

Xã hội 29/09/2021 12:31

Ngày 28/9, Bộ Y tế công bố TP.HCM chỉ ghi nhận 377 ca mắc mới, trong khi liên tiếp những ngày trước đó đều từ 4.000 - 5.000 ca/ngày. Vì sao có sự chênh lệch lớn đến vậy?

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), liên tục suốt nhiều ngày qua, TP.HCM luôn ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới từ 4.000 - 5.000 ca/ngày. Điển hình, ngày 25/9 thành phố có 4.050 ca mắc mới, ngày 26/9 là 5.121 ca và ngày 27/9 ghi nhận 4.135 bệnh nhân mới.

Tuy nhiên, trong ngày 28/9, Bộ Y tế công bố TP.HCM chỉ ghi nhận 377 ca mắc mới. Nguyên nhân vì sao có sự chênh lệch đáng kể này?

VTC News cho biết, thực tế không phải như vậy. Theo HCDC, trong 24 giờ (17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9), TP.HCM thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 ca dương tính dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, cộng gộp số ca xét nghiệm bằng PCR và test nhanh kháng nguyên thì tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 tại TP.HCM của ngày 28/9 là 3.794 người.

Nhìn vào số 3.794 ca này cho thấy số người dương tính mới ghi nhận tại thành phố ngày 28/9 giảm 340 ca so với ngày 27/9 và giảm so với 3 ngày trước đó. 

Vì sao ngày 28/9, TP.HCM chỉ ghi nhận 377 ca COVID-19 mới trong khi 1 ngày trước đó có hơn 4.100 bệnh nhân mới? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Sở dĩ Bộ Y tế công bố TP.HCM chỉ ghi nhận 377 ca COVID-19 mới trong ngày 28/9 là do chỉ tính số ca xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu, về nguyên tắc, Bộ Y tế chỉ công bố số ca mắc mới (gắn mã số bệnh nhân quốc gia) đối với F0 đã xét nghiệm khẳng định bằng PCR.

“Theo quy định của Bộ Y tế, để xác định một trường hợp là F0 cần xác định bằng xét nghiệm PCR để gắn mã số. Test nhanh có thể xác định dương tính nhưng hạn chế là làm độ nhạy và đặc hiệu không cao”, VTC News dẫn lời ông Châu.

Trong một diễn biến liên quan, TP.HCM đã có nhiều tín hiệu tích cực. Cũng theo VTC News, hiện đã có 9 quận, huyện tại thành phố kiểm soát được dịch theo tiêu chí về kiểm soát dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Cụ thể, 9 địa phương bao gồm: huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận 7, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, TP Thủ Đức và mới đây nhất là quận Tân Bình.

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