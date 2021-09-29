Thêm tin vui ở TP.HCM: Quận 1 kiểm soát được dịch COVID-19, 'xem xét mở lại chợ Bến Thành và Tân Định'

Từ ngày 2/9 đến 22/9, số ca mắc mới tại quận giảm từ 2.138 xuống còn 353 (giảm hơn 83%). Tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người lấy mẫu còn 1,79%, trước đó là 5,8%. Trong vòng 7 ngày, quận không phát sinh chuỗi lây nhiễm mới. Qua 4 vòng xét nghiệm tầm soát từ ngày 20/8, quận tăng 77 vùng xanh, giảm 142 vùng đỏ, giảm 48 vùng cam, giảm 99 vùng vàng.

Theo VTC News, ngày 29/9, Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) Lê Đức Thanh cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát dịch khi đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế.

Đến nay, quận có 6 phường chuyển sang mức bình thường mới là Bến Nghé, Đa Kao, Tân Định, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình.

Tính đến 29/9, quận 1 có hơn 13.600 ca COVID-19, số ca phục hồi hơn 8.100, tổng số ca tử vong là 282. Trong hai tuần gần nhất, quận không ghi nhận thêm ca tử vong. Số người dân trên địa bàn được tiêm vaccine là hơn 168.000. Trong số đó có hơn 107.600 người được tiêm mũi 1; hơn 60.500 người được tiêm mũi 2. Quận còn 700 người chưa tiêm mũi 1 do chống chỉ định với vaccine.

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VnExpress thông tin thêm, trên cơ sở kiểm soát dịch, ông Thanh cho biết, địa phương đang xem xét mở lại hoạt động chợ Bến Thành và Tân Định. Việc này nhằm phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân và tham quan du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Ngoài ra, địa phương sẽ mở cửa các dịch vụ thiết yếu theo chủ trương của thành phố.

"Phòng kinh tế là đơn vị hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại theo bộ tiêu chí về an toàn phòng dịch. Địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa về thủ tục cho doanh nghiệp để từng bước khôi phục kinh tế", ông Thanh nói và cho biết quận thực hiện theo phương châm "an toàn tới đâu mở cửa tới đó" dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh ở từng khu vực để quyết định phù hợp.

Trong một diễn biến liên quan, cũng theo VnExpress, tại Tân Bình, theo Bí thư quận ủy Lê Hoàng Hà, địa phương đã đạt 6/6 tiêu chí của Bộ Y tế.

Trong ba tuần, số ca mắc mới tại quận giảm gần 86% so với tuần cao nhất. Tỷ lệ người dương tính trong tổng số mẫu được lấy giảm từ 3% xuống còn 0,2%. Số tổ dân phố vùng đỏ giảm 77%, vùng cam 56%, vùng vàng 33%...

"Để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới, các phường đã tháo dỡ 228 vị trí trong tổng số 441 điểm rào chắn, dây giăng nội bộ và sẽ tiếp tục thực hiện những điểm khác", ông Hà nói và cho biết quận có trên 95% người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine mũi 1, 85% người trên 50 tuổi được tiêm mũi 2 vaccine.

Tân Bình hiện ghi nhận trên 21.000 ca nhiễm, còn quận 1 hơn 14.000, đứng thứ 6 và 14 trong 22 quận, huyện của TP HCM.

Như vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, đã có 9 địa phương ở TP HCM công bố kiểm soát được dịch bệnh. Trước đó là TP Thủ Đức, quận 7, Phú Nhận, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Hôm 16/9, quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ đã thí điểm nới lỏng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TP.HCM dự kiến khôi phục hoạt động kinh tế từ 1/10 khi ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan như số ca tử vong và bệnh nhân thở máy giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện. Dự kiến thành phố cho phép mở nhiều hoạt động như đám cưới, thể thao, hớt tóc, thương mại, dịch vụ...