Rầm rộ MXH hình ảnh Nhâm Hoàng Khang thất thần, lộ rõ vẻ tiều tuỵ trước khi bị bắt?

Xã hội 04/10/2021 15:35

Hình ảnh được cho là của Nhâm Hoàng Khang trước khi bị bắt được chia sẻ trên mạng xã hội và đang nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo VnExpress đưa tin, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, sáng 4/10, Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, lập trình viên), vừa bị Bộ Công an bắt giữ và khởi tố với cáo buộc Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời điều tra nhiều dấu hiệu tội phạm khác.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền đến hàng trăm triệu đồng. Từ đó, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra. Nguồn tin nói về kết quả điều tra ban đầu: "Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng".

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Nhâm Hoàng Khang bị công an bắt giữ tại Cần Thơ vào sáng 4/10 - Ảnh: Internet

Bên cạnh, sáng 4/10, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh của Nhâm Hoàng Khang kèm theo thông tin rằng "tấm hình cuối cùng trước khi Nhâm Hoàng Khang về với Bộ Công an..." gây xôn xao dư luận. Trong bức ảnh được đăng tải, có thể thấy "cậu IT" đứng trước cổng nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thất thần.

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Xôn xao hình ảnh của Nhâm Hoàng Khang trước khi bị bắt - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, hình ảnh và thông tin đăng kèm chưa được xác thực địa điểm và thời gian có đúng như thông tin đăng tải hay không. Tuy nhiên, nhiều thành viên mạng vẫn tải về và chia sẻ rầm rộ.  

Gần đây, "anh IT" này liên quan những việc ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố hùng hồn lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện. Khoảng 2 tháng trước, Nhâm Hoàng Khang còn công khai giấy mời làm việc của Cục Cảnh sát Hình sự lên Facebook cá nhân, cho là được C02 "đề nghị hợp tác điều tra tội phạm".

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Chỉ vài giờ trước khi bị bắt, Nhâm Hoàng Khang đã đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện từ thiện của một số cá nhân, tổ chức và nhận về hàng trăm lượt thả cảm xúc của người dùng mạng.

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