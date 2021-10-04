NÓNG: 'Cậu IT' Nhâm Hoàng Khang bị bắt

Xã hội 04/10/2021 11:56

Sáng ngày 4/10, phía Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, "Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt và để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo VnExpress, lập trình viên Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi) vừa bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc Cưỡng đoạt tài sản.

"Khang bị bắt sáng 4/10 tại tỉnh Cần Thơ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản" - nguồn tin từ Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) chia sẻ với VnExpress.

Theo cơ quan điều tra, cảnh sát nhận đơn tố cáo của một cá nhân cho rằng Khang đã có hành động nhập mạng, cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng. Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ nội dung này.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra.

"Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng", nguồn tin nói về kết quả điều tra ban đầu.

Được biết, hâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TP.HCM, vốn là lập trình viên nổi tiếng. Gần đây, anh này được nhiều người chú ý khi liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội, với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện. 

nham hoang khang
Lập trình viên Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi) vừa bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc Cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: FBNV

Trước đó vào ngày 28/6/2021, Cục cảnh sát hình sự Bộ công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang đúng 8h30 ngày 1/7/2021 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An (đường Nguyễn Trãi) để làm việc liên quan đến vụ việc mà cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý, điều tra.

Ngay khi thông tin lan truyền, rất nhiều người bày tỏ bất ngờ và tò mò về nguyên nhân anh bị mời lên cơ quan công an làm việc.

Kênh 2sao.vn đã liên hệ nhanh với Hoàng Khang để nghe anh chia sẻ về mọi chuyện. Khang cho hay được cơ quan chức năng mời lên hợp tác điều tra. Chàng hacker cũng khẳng định bản thân không hề phạm pháp.

"Cơ quan công an mời tôi lên để hỗ trợ điều tra thôi. Trong đó có rất nhiều nội dung tôi chưa tiện nói ra được. Tôi chỉ có thể chia sẻ một phần buổi làm việc là đề cập các kinh nghiệm liên quan đến vấn đề tiền ảo, cách bảo mật tài khoản cá nhân như Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng,... Tôi lên làm việc một lúc thôi và hiện đã về nhà rồi" -  anh cho hay.

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